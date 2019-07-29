Недавно мы сделали для вас карту всех парков города Душанбе, где можно погулять с друзьями или семьёй. Но помимо парков в городе Душанбе есть музеи, где можно окунуться в историю древних времён или подробнее узнать о современной эпохе и об искусстве.

Мы создали интерактивную карту с указанием местоположения всех музеев города Душанбе, подготовив для вас короткую информацию о каждом из них с фотографиями. На карте мы также указали дома-музеи известных писателей, художников и общественных деятелей.

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