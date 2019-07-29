В центре Горно-Бадахшанской автономной области накануне, 28 июля, завершился трёхдневный Международный Фестиваль культуры и туризма “Крыша мира”. В этом году фестиваль прошёл с большим размахом, собрав на одной сцене именитых музыкантов из США, Индии, Латвии, Афганистана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

На протяжении трех фестивальных дней центральный парк города Хорога был заполнен людьми с раннего утра и до самой ночи. В дневное время там проходили выставки ремесленников, показ искусства и народных ремёсел местных жителей и гостей фестиваля, а также показ картин местных художников.

На открытии мероприятия выступили председатель ГБАО Ёдгор Файзов и директор фестиваля Самандар Пулодов. Следует отметить, что местные исполнительные органы государственной власти ГБАО всячески поддерживали и поощряли это мероприятие.

Участников фестиваля, приехавших из других стран, тепло встретили и организаторы фестиваля и местные жители.

“Хотя было очень сложно добраться до Хорога, целый день езды на машине очень изматывает, но оно того стоило. В Таджикистане очень добрые, гостеприимные люди, которые хорошо нас встретили. Фестиваль проходит замечательно. Мне очень понравилась реакция людей на выступления и их тёплый приём. Я бы хотела выразить огромную благодарность всем организаторам, в частности, Самандару Пулодову и всей его команде за хорошую организацию концерта”, - поделилась с нами своими впечатлениями участница “Фольк Трио” из Кыргызстана Айгул Алыкулова.

Во время представлений в парке также собиралось много туристов.

“Перед приездом сюда, я даже не мог себе представить, что тут проходят фестивали такого уровня. Честно говоря, дорога была очень долгая и пугающая. Я думал, что такая дорога может привести только в какой-нибудь маленький кишлак. Я даже и не думал, что увижу такой красивый город, прекрасную местность с чистой водой и свежим воздухом, где проводят такие международные фестивали. Особенно мне понравилась неподдельная реакция людей. Видно, что это событие, которое люди долго ждали, поэтому они так искренне рады и веселы”, - поделился своими ощущениями турист из Испании.

Что касается музыкальной программы, то участники заряжались поддержкой людей, которые подбадривали их своими аплодисментами. Со своей стороны, иностранные исполнители выражали свою благодарность и своё восхищение предварительно выученными словами на родном языке местного населения.

С особым размахом прошёл именно третий день фестиваля, который произвёл неизгладимое впечатление на зрителей. Своего апогея концерт достиг во время вокального выступления группы “Чарх”, Хайёма Хаёлбекова, Мадины Акназаровой и американской поп-рок руппы “Burn The Ballroom”.

Десятки фонариков зажигались в ночном небе во время их музыкальных номеров. Во время последнего выступления – американской поп-рок группы, милиции и волонтёрам стало совершенно трудно сдерживать людей, которые рвались танцевать поближе к сцене. Во всём парке царила атмосфера веселья, тепла и уюта.

Организаторы 12-го Международного Фестиваля “Крыша Мира” остались довольными проведённым мероприятием.

«Всё прошло замечательно, как и было запланировано», - сообщил директор фестиваля Самандар Пулодов.

В течение трёх дней фестиваля в Центральном Парке города Хорога усердно трудились работники общественной организации “Амеша Спента”, которая выступила организатором фестиваля. Также в парке работала команда волонтёров, которые изъявили желание добровольно следить за порядком, чтобы мероприятие прошло на высшем уровне.

12-й Международный Фестиваль культуры и туризма “Крыша Мира” состоялся при поддержке Швейцарского Офиса по сотрудничеству в Таджикистане, посольства США в республике, Фонд Ага Хана, компании Tcell, Музыкальной Инициативы Ага Хана, проекта «Акселерейт Просперети». Информационно-техническая поддержка была со стороны Университета Центральной Азии, местного исполнительного органа государственной власти ГБАО и Культурного Центра “Бактрия”.

Материал подготовлен в рамках проекта «Гражданские журналисты», который проводится при поддержке Internews в рамках Центральноазиатской медиапрограммы CAMP.

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