ОАО «Тавхидбонк» после прохождения государственной регистрации в Налоговом комитете в июле этого года обратился с заявлением, учредительными документами и необходимой информацией для получения лицензии на осуществление исламской банковской деятельности, сообщили «АП» в НБТ.

В регуляторе отметили, что на данный момент рассматривается соответствие пакета предоставленных документов пункту 1 статьи 12 Закона Республики Таджикистан «Об исламской банковской деятельности».

Ожидается, что в течение трех месяцев со дня поступления заявления, НБТ даст свое заключение о соответствии или несоответствии предоставленных документов требованиям законодательства.

В Нацбанке подчеркнули, что пакет необходимых нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность исламских кредитных организаций, полностью разработан и принят.

Источник добавил, что процедура преобразования «Сохибкорбонк» в «Тавхидбонк» проведена на основе предварительного согласия НБТ.

Напомним, в июне этого года решением годового общего собрания акционеров ОАО «Сохибкорбонк» преобразовано в ОАО «Тавхидбонк»

«Сохибкорбонк» объявил о своих намерениях стать первым в Таджикистане исламским банком еще в 2017 году.

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