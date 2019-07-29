За первое полугодие 2019 года в Согдийской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года женщинами совершено на 219 правонарушений больше. Об этом журналистам сообщила руководитель Управления по делам женщин и семьи администрации Согдийской области Нигора Гаффорзода.

Всего за шесть месяцев женщины совершили 556 преступлений. Рост женской преступности отмечен в городах Худжанд, Бустон, Канибадам, Аштском районе.

В городе Худжанде женщинами совершено 142 преступления, что на 79 случаев больше по сравнению с полугодием 2018 года, отметила она.

"Мы проанализировали эти цифры, и выявили, что только со стороны 5 женщин совершено 47 преступлений, которые связаны с умышленным заражением партнера ВИЧ-СПИД, со стороны 8 женщин совершено 25 фактов мошенничества. Зарегистрировано одно убийство, совершенное женщиной в городе Пенджикент, по факту которого продолжается следствие. В январе 2019 года одна женщина из Б.Гафуровского района, завернув своего новорожденного ребенка в целлофан, выбросила его в мусоросборник", - отметила Нигора Гаффорзода.

По ее словам, помимо роста женской преступности, в области зафиксирован и рост случаев суицида среди женщин. В целом за полгода в регионе зафиксировано 62 случая суицида, что на 11 случаев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"К сожалению, имеются факты совершения суицида со стороны несовершеннолетних девочек. Таких случаев зафиксировано 12", - сказала Нигора Гаффорзода.

Глава областного управления среди основных причин суицида назвала семейное насилие.

"В целях профилактики и предотвращения этих негативных явлений при всех отделах по делам женщин и семьи городов и районов Согдийской области созданы и функционируют так называемые Советы по примирению, в которые входят женщины-ветераны, активистки, психологи, имам-хатибы, гинекологи, юристы. Они осуществляют подворовой обход в махаллах и ведут разъяснительную работу среди женщин и девушек. Также организованы информационно-консультационные центры, функционирует телефон доверия 13-13", - сообщила Гаффорзода.

Однако, по ее мнению, в борьбе с этими негативными явлениями одних усилий комитета недостаточно. В городских и районных структурах по делам женщин и семьи работают всего по два штатных сотрудника, и естественно, что им не по силам решать все существующие проблемы женщин и семьи.

"По программе предотвращения насилия в семье, кроме нас как координаторов реализации данной программы, работают еще 11 структур – отдел по делам религий, управление образования, здравоохранения, культуры, УВД, соцзащиты и другие структуры. В этом направлении необходимы усилия всего общества, общество не должно быть безразличным", - подчеркнула Н.Гаффорзода.

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