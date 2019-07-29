Таджикский спортсмен Ганиджон Ганиев (до 73 кг) выиграл золотую медаль на чемпионате Азии и Океании среди кадетов по дзюдо.

Турнир прошел 27-28 июля в китайском Тайбэе. На татами вышли 159 спортсменов из 17 стран. Наши дзюдоисты выиграли три медали, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Таджикистана,

Ганиджон был освобождён от игр первого круга: в четвертьфинале он нанес поражение австралийсокму дзюдоисту Данни Вожникевичу, в полуфинале одолел своего соперника Чин-Лианг Чу из Тайбэя, а в финале встретился с казахстанцем Серикболом Йестаем. В упорной борьбе Ганиджону удалось склонить чашу весов в свою пользу.

Отметим, что он в прошлогоднем чемпионате Азии в Ливане был бронзовым призером.

Другой представитель Таджикистана - Мансур Рахмон в весе -90кг выиграл серебряную медаль.

В женском дзюдо Ахлия Муминова в весовой категории до 52 кг выиграла бронзу.

Сегодня там в китайском Тайбэе стартует чемпионат Азии среди молодежи. Из Таджикисана на этих соревнвоаниях примут участие 9 спортсменов – Мехрзод Суфиев (-60кг), Шодмон Ризоев, Джамолиддин Абдуллоев (-66кг), Муҳаммадшариф Наджмиддинов (-73кг), Оламафруз Абдурахмонов (-81кг), Эмомризо Анварзода (-90кг), Иброхимджон Элмуродов, Шарифджон Назриев (-100кг), Шохида Каландарова (-57кг, девушки).