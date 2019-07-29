Юношеская сборная Таджикистана по футболу (U-16) одержала первую победу в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA), который в эти дни проходит в Душанбе и Гиссаре.
Во втором туре подопечные Ахлиддина Турдиева обыграли команду Кыргызстана со счетом 2:0. Голы Муджовида Шовайсудинова и Мухаммадвориса Саидалиева принесли три очка таджикской сборной.
В двух других матчах сборная Афганистана взяла верх над командой Туркменистана (1:0), а юноши Ирана одолели своих сверстников из Узбекистана (2:1), сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.
После двух сыгранных туров турнирную таблицу возглавляет сборная Ирана, в активе которой шесть очков. Сборные Таджикистана и Афганистана, набрав по 4 очка, расположились на второй и третьей строчках в таблице. У команд Узбекистана и Кыргызстана по одному очку в копилке. Сборная Туркменистана пока очков не набрала.
Игры следующего, третьего тура будут сыграны в сегодня, 29 июля. В этот день состоятся матчи Кыргызстан – Узбекистан (начало – в 18:00, Центральный стадион Гиссара), Таджикистан – Туркменистан (начало – в 18:00, Центральный стадион Душанбе) и Иран – Афганистан (начало – в 20:30, Центральный стадион Душанбе).
Согласно регламенту, матчи чемпионата Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) среди юношеских сборных до 16 лет пройдут по круговой системе в один круг. Победитель будет определен по наибольшему количеству набранных очков.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Таджикская жара: как мы пожарили яичницу на солнце, и что из этого получилось
ЖКХ: Нужно 10 млрд. сомони для полного обеспечения населения Таджикистана питьевой водой
Что такое American space в Таджикистане и кого там готовят?
К осени в Таджикистане может появиться первый исламский банк
Таджикистан заключил пять новых инвестсоглашений на сумму $200 млн
В Согде отмечен рост преступности и случаев суицида среди женщин
Всё о жизни Джея Остина, погибшего от рук террористов в Дангаре
В Узбекистане предприниматель, поджёгший чиновника, проходит судебно-психиатрическую экспертизу
В Худжанде спасатели вытащили из воды трех тонущих человек
Далер Назаров о звании Народного артиста Таджикистана: Зачем меня награждать за то, что я сам делаю с удовольствием?
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста