Большинство туристов приезжают в Таджикистан, чтобы побывать в горах Памира. Через Бадахшан проходит и главный международный автомобильный маршрут – Душанбе-Кульма. Но дороги ГБАО, несмотря на  «перспективные проекты», остаются полуразбитыми.         

На прошлой неделе первый заместитель министра транспорта Таджикистана Сухроб Мирзозода сообщил «АП», что в настоящее время ведутся переговоры относительно китайского гранта для реконструкции участка дороги от Калаи Хумба до границы Рушанского района.

По его словам, китайские специалисты в ближайшие дни прибудут в республику для разработки технико-экономического обоснования проекта по реконструкции этого участка дороги.

Мирзозода отметил, что на реконструкцию данного 92-километрового участка дороги будет потрачено $230 млн., которые будут предоставлены Китаем на безвозмездной основе.

Он подчеркнул, что на реконструируемом участке дороги планируется возвести два тоннеля.

- Я с уверенностью могу сказать, что через три-четыре года реконструкция этой дороги будет завершена, и она будет соответствовать мировым стандартам, - сказал замминистра.

По его словам, идет процесс выбора подрядчика для строительства 18 новых мостов на территории различных районов ГБАО.

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Китай даст $230 млн на реконструкцию дороги от Калаи Хумба до Рушана

Кроме того, отметил первый замминистра, на территории области ведутся ремонтные работы за счет средств республиканского бюджета.

- Также закупается автодорожная техника для содержания автодорог области, - добавил он.

Отметим, что за годы независимости реконструированы и модернизированы практически все дороги, ведущие от столицы к регионам, однако автодороги ГБАО от административного центра Дарвазского района далее вглубь области остаются в полуразрушенном состоянии.

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Тем временем, на сайте Минтранса размещен ряд проектов по реабилитации дорог Памира, которые долгие годы остаются «перспективными проектами».   

Это в частности:

Реабилитация автодороги Душанбе-Кульма, участок Калаихумб-Вандж

Участок автодороги Калаихумб – Вандж пролегает по территории Дарвазского и Ванджского районов ГБАО на высоте от 1500 до 1700 м над уровнем моря.

Протяженность: 80 км.

Стоимость проекта: $238,7 млн.

 

Реабилитация автодороги Душанбе-Кульма, участок Вандж-Хорог

Участок автодороги Вандж - Хорог расположен на территории Ванджского, Рушанского, Шугнанского районов и административного центра города Хорог ГБАО на высоте от 1700 до 2100 м над уровнем моря.

Протяженность: 163 км.

Стоимость проекта: $200,6 млн.

 

Реабилитация автодороги Душанбе-Кульма, участок Хорог-Кульма

Участок автодороги Хорог - Кульма пролегает по территории Рушанского, Шугнанского и Мургабского районов ГБАО на высоте от 2100 до 3700 м над уровнем моря.

Протяженность: 395,6 км.

Стоимость проекта: $567,3 млн.

 

Строительство автодороги Хорог-Рошткала-Тукузбулок

Дорога обеспечивает транспортное сообщение между горными районами Рошткала, Ишкашим и Мургаб и обеспечивает выход по этой магистрали на Каракурумское шоссе и далее на порт Карачи.

Протяженность: 158 км.

Стоимость проекта: $75,6 млн.

 

Реабилитация автодороги Хорог-Мургаб-перевал Кульма в Ишкашимской зоне

Автомобильная дорога Хорог – Мургаб - пер. Кульма через Ишкашим с мостовыми переходами в Афганистан является частью Евро – Азиатской  сети автомобильных дорог, соединяющих страны Центральной Азии с Китаем.

Протяженностью: 522 км

Стоимость: $243,5 млн.

 

Крайние в очереди

Некоторые жители ГБАО  с неособым энтузиазмом восприняли новость о начале реабилитации внутренних автодорог области.

- Мы уже долгие годы с периодичностью примерно в два-три года слышим обещания о скором начале восстановления автодороги от Дарвазского района далее до Хорога. Но обещания остаются обещаниями, а люди вынуждены  по бездорожью добираться от Хорога до центральной части республики и обратно, - говорит житель Хорога Носир Алиёров.

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Чтобы добраться из Хорога до Душанбе, отметил он, нужно пройти через мучительные испытания в течение 14-16 часов по дорогам, которые были покрыты асфальтом еще в 70-годы прошлого века, и от которого теперь практически ничего не осталось.

14:02 17 июля

Китай даст $230 млн на реконструкцию дороги от Калаи Хумба до Рушана

При этом, подчеркнул Алиёров, эта дорога является последним звеном, связывающим центр области со столицей, так как регулярные авиарейсы Душанбе-Хорог давно уже приостановлены.

Уроженца ГБАО Бахтиёра Асадбекова удивляет тот факт, что все главные дороги страны, ведущие от Душанбе к регионам, давно уже реконструированы.

- Дороги, ведущие от столицы к некоторым регионам, за годы независимости модернизируются уже второй раз. Также власти находят деньги для реконструкции внутренних дорог некоторых районов. Когда же дело касается элементарного ремонта автодорог ГБАО, разводят руками: «Денег пока нет, вы подождите, скоро будут, и мы начнем», - сказал он.

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Асадбеков не может понять, почему жители ГБАО должны подождать, пока обустроится вся республика, и только потом переключатся на них.

- С какой стати мы должны стоять последними в очереди? Смею сказать, что большинство дорог реабилитируется в республике за счет привлеченных внешних кредитов. И эти долги должны будем вернуть мы все вместе (налогоплательщики, - прим. ред.), невзирая на то, в каком регионе мы живем, - возмущается он.

Напоминая ситуацию с воздушным сообщением между Душанбе и Хорогом, Асадбеков добавил:

- Иногда создается такое впечатление, что какие-то силы заинтересованы в коммуникационной изоляции области.

 

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Экономист Асрор Ходжаев считает, что власти должны уделять больше внимания транспортной инфраструктуре ГБАО, так как это приведет к многократному увеличению потока туристов в республику.

- Таджикистан не располагает какими-то значительными историческими, культурными памятниками. Республика может быть привлекательна для иностранных туристов только своими горами, а горы, в полном смысле этого слова, находятся на Памире. Власти должны понять это и делать всё, чтобы упростить туристам, которые оставляют в республике немалые деньги, доступ к этому региону. Проще говоря, если мы не заинтересованы в улучшении жизни жителей ГБАО, то должны, хотя бы, думать об увеличении размера «главного кошелька»  страны, - сказал он.

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Кроме того, отметил экономист, посредством территории этой области в республику поступает основной поток товаров из Китая, который является одним из главных торговых партнеров Таджикистана.

- Качественная дорога снижает время доставки импортируемых товаров и конечную стоимость продукции. То есть, от этого в выигрыше будут все, - подчеркнул он.

Более того, как сказал Ходжаев, ГБАО считается нетронутым кладом, который содержит различные полезные ископаемые.

- Эти ресурсы можно было бы добывать с привлечением иностранных инвесторов, - говорит эксперт. - А инвесторы, в первую очередь, смотрят на состояние дорожной инфраструктуры того или иного региона, в развитие которого они намереваются вложить свои деньги. В целом, Памирские горы могут приносить Таджикистану огромные деньги. Но для этого, в первую очередь, нужны нормальные дороги.

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