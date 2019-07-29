Большинство туристов приезжают в Таджикистан, чтобы побывать в горах Памира. Через Бадахшан проходит и главный международный автомобильный маршрут – Душанбе-Кульма. Но дороги ГБАО, несмотря на «перспективные проекты», остаются полуразбитыми.

На прошлой неделе первый заместитель министра транспорта Таджикистана Сухроб Мирзозода сообщил «АП», что в настоящее время ведутся переговоры относительно китайского гранта для реконструкции участка дороги от Калаи Хумба до границы Рушанского района.

По его словам, китайские специалисты в ближайшие дни прибудут в республику для разработки технико-экономического обоснования проекта по реконструкции этого участка дороги.

Мирзозода отметил, что на реконструкцию данного 92-километрового участка дороги будет потрачено $230 млн., которые будут предоставлены Китаем на безвозмездной основе.

Он подчеркнул, что на реконструируемом участке дороги планируется возвести два тоннеля.

- Я с уверенностью могу сказать, что через три-четыре года реконструкция этой дороги будет завершена, и она будет соответствовать мировым стандартам, - сказал замминистра.

По его словам, идет процесс выбора подрядчика для строительства 18 новых мостов на территории различных районов ГБАО.

Кроме того, отметил первый замминистра, на территории области ведутся ремонтные работы за счет средств республиканского бюджета.

- Также закупается автодорожная техника для содержания автодорог области, - добавил он.

Отметим, что за годы независимости реконструированы и модернизированы практически все дороги, ведущие от столицы к регионам, однако автодороги ГБАО от административного центра Дарвазского района далее вглубь области остаются в полуразрушенном состоянии.

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Тем временем, на сайте Минтранса размещен ряд проектов по реабилитации дорог Памира, которые долгие годы остаются «перспективными проектами».

Это в частности:

Реабилитация автодороги Душанбе-Кульма, участок Калаихумб-Вандж

Участок автодороги Калаихумб – Вандж пролегает по территории Дарвазского и Ванджского районов ГБАО на высоте от 1500 до 1700 м над уровнем моря.

Протяженность: 80 км.

Стоимость проекта: $238,7 млн.

Реабилитация автодороги Душанбе-Кульма, участок Вандж-Хорог

Участок автодороги Вандж - Хорог расположен на территории Ванджского, Рушанского, Шугнанского районов и административного центра города Хорог ГБАО на высоте от 1700 до 2100 м над уровнем моря.

Протяженность: 163 км.

Стоимость проекта: $200,6 млн.

Реабилитация автодороги Душанбе-Кульма, участок Хорог-Кульма

Участок автодороги Хорог - Кульма пролегает по территории Рушанского, Шугнанского и Мургабского районов ГБАО на высоте от 2100 до 3700 м над уровнем моря.

Протяженность: 395,6 км.

Стоимость проекта: $567,3 млн.

Строительство автодороги Хорог-Рошткала-Тукузбулок

Дорога обеспечивает транспортное сообщение между горными районами Рошткала, Ишкашим и Мургаб и обеспечивает выход по этой магистрали на Каракурумское шоссе и далее на порт Карачи.

Протяженность: 158 км.

Стоимость проекта: $75,6 млн.

Реабилитация автодороги Хорог-Мургаб-перевал Кульма в Ишкашимской зоне

Автомобильная дорога Хорог – Мургаб - пер. Кульма через Ишкашим с мостовыми переходами в Афганистан является частью Евро – Азиатской сети автомобильных дорог, соединяющих страны Центральной Азии с Китаем.

Протяженностью: 522 км

Стоимость: $243,5 млн.

Крайние в очереди

Некоторые жители ГБАО с неособым энтузиазмом восприняли новость о начале реабилитации внутренних автодорог области.

- Мы уже долгие годы с периодичностью примерно в два-три года слышим обещания о скором начале восстановления автодороги от Дарвазского района далее до Хорога. Но обещания остаются обещаниями, а люди вынуждены по бездорожью добираться от Хорога до центральной части республики и обратно, - говорит житель Хорога Носир Алиёров.

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Чтобы добраться из Хорога до Душанбе, отметил он, нужно пройти через мучительные испытания в течение 14-16 часов по дорогам, которые были покрыты асфальтом еще в 70-годы прошлого века, и от которого теперь практически ничего не осталось.

При этом, подчеркнул Алиёров, эта дорога является последним звеном, связывающим центр области со столицей, так как регулярные авиарейсы Душанбе-Хорог давно уже приостановлены.

Уроженца ГБАО Бахтиёра Асадбекова удивляет тот факт, что все главные дороги страны, ведущие от Душанбе к регионам, давно уже реконструированы.

- Дороги, ведущие от столицы к некоторым регионам, за годы независимости модернизируются уже второй раз. Также власти находят деньги для реконструкции внутренних дорог некоторых районов. Когда же дело касается элементарного ремонта автодорог ГБАО, разводят руками: «Денег пока нет, вы подождите, скоро будут, и мы начнем», - сказал он.

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Асадбеков не может понять, почему жители ГБАО должны подождать, пока обустроится вся республика, и только потом переключатся на них.

- С какой стати мы должны стоять последними в очереди? Смею сказать, что большинство дорог реабилитируется в республике за счет привлеченных внешних кредитов. И эти долги должны будем вернуть мы все вместе (налогоплательщики, - прим. ред.), невзирая на то, в каком регионе мы живем, - возмущается он.

Напоминая ситуацию с воздушным сообщением между Душанбе и Хорогом, Асадбеков добавил:

- Иногда создается такое впечатление, что какие-то силы заинтересованы в коммуникационной изоляции области.

Золотая жила

Экономист Асрор Ходжаев считает, что власти должны уделять больше внимания транспортной инфраструктуре ГБАО, так как это приведет к многократному увеличению потока туристов в республику.

- Таджикистан не располагает какими-то значительными историческими, культурными памятниками. Республика может быть привлекательна для иностранных туристов только своими горами, а горы, в полном смысле этого слова, находятся на Памире. Власти должны понять это и делать всё, чтобы упростить туристам, которые оставляют в республике немалые деньги, доступ к этому региону. Проще говоря, если мы не заинтересованы в улучшении жизни жителей ГБАО, то должны, хотя бы, думать об увеличении размера «главного кошелька» страны, - сказал он.

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Кроме того, отметил экономист, посредством территории этой области в республику поступает основной поток товаров из Китая, который является одним из главных торговых партнеров Таджикистана.

- Качественная дорога снижает время доставки импортируемых товаров и конечную стоимость продукции. То есть, от этого в выигрыше будут все, - подчеркнул он.

Более того, как сказал Ходжаев, ГБАО считается нетронутым кладом, который содержит различные полезные ископаемые.

- Эти ресурсы можно было бы добывать с привлечением иностранных инвесторов, - говорит эксперт. - А инвесторы, в первую очередь, смотрят на состояние дорожной инфраструктуры того или иного региона, в развитие которого они намереваются вложить свои деньги. В целом, Памирские горы могут приносить Таджикистану огромные деньги. Но для этого, в первую очередь, нужны нормальные дороги.

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