Очередной учебный год в школах страны подошёл к концу, однако многие проблемы, существующие в народном образовании, остались. Шамсиддин Таштемиров – педагог из города Душанбе предлагает своё видение по поводу их решения.

Для этого, как он считает, нужно изменить структуру профильного министерства, отделить науку и дошкольное образование от структуры Минобразования, увеличить темпы строительства школ, отделить неуспевающих учеников от отличников, направить старшекурсников педвузов в школы и достойно оплатить их труд.

В последнее время участились критические высказывания по поводу школьного образования.

О каких трудностях идёт речь, что волнует общество на самом деле? Это, прежде всего, загруженность школ, слабая оснащённость лабораторным оборудованием, наглядными пособиями, инновационными технологиями, нехватка квалифицированных педагогических кадров, учебных пособий, низкий уровень знаний учащихся, рост преступности среди несовершеннолетних. Эти проблемы образовались не на пустом месте и не сразу, они имеют объективные причины.

Городские школы загружены до предела

Представьте себе, что за последние годы ежегодный приём в одной школе (особенно в городах) первоклассников увеличился в геометрической прогрессии, то есть набирается по 10-12 классов, в каждом из них не менее 35-40 детей.

Это происходит, во-первых, за счёт естественного прироста населения страны, во-вторых, из-за процесса урбанизации.

Так, согласно данным статистики, Таджикистан является страной с самым быстрорастущим количеством населения в Центральной Азии.

С 1990 года к началу 2017 года население республики увеличилось примерно на 3,4 млн. человек, и только в 2018 году прирост составил более 200 тысяч, соответственно увеличивается количество учащихся в школах.

По последним данным Минобразования и науки Таджикистана, в 2018-2019 учебном году в стране прирост учащихся по сравнению с предыдущим годом составил около 64 тысяч человек или более 3%.

Учитывая, что школы уже перегружены, становится очевидно, что решать проблему надо незамедлительно. Конечно, правительство принимает меры – постоянно строятся новые школы. Только в 2018 году в стране было построено 151 общеобразовательное заведение на 73 тысячи посадочных мест.

Поставлена задача - в ближайшие три года построить 1 050 дошкольных и общеобразовательных учреждений, большая часть которых предназначена для сельской местности. За эти три года в столице будет построено 22 современных учебных заведения. Все они будут оснащены необходимым лабораторным оборудованием, инновационными технологиями. На выполнение этих амбициозных планов, конечно, потребуются колоссальные капитальные вложения, инвестиции, пожертвования. Не случайно, что в текущем году почти пятая часть госбюджета выделена на нужды народного образования.

Но все эти меры не помогают решить проблему с перезагруженностью классов в больших городах Таджикистана. Вывод один – построить больше школ и дополнительных классов в густонаселённых городах и районах, особенно в столице.

Таджикистан – лидер по нагрузке педагогов

Согласно версии сервиса международной статистики Nation Master, в рейтинге стран по соотношению «ученик-учитель» среди стран бывшего СССР наибольшее число учеников на одного школьного учителя приходится в Таджикистане.

В нашей республике один педагог обучает 15 учеников, затем идёт Узбекистан - 13, Казахстан - 9, Россия - 8, а в городах этот показатель в два раза больше. Это, несомненно, большая нагрузка на одного учителя.

При этом по визуальным наблюдениям видно, что средний возраст учителей средних общеобразовательных учреждений не менее 45-50 лет, а нехватку квалифицированных педагогов особенно по естественным предметам ощущает почти каждая школа. Возникает резонный вопрос, куда делись выпускники педагогических вузов, педучилищ, профильных факультетов других учебных заведений, которые обязаны были пополнить ряды педагогических коллективов, а ведь их ежегодный выпуск исчисляется тысячами.

Выход из положения может быть следующим. Правительство страны должно обязать педагогические вузы направлять студентов старшекурсников на ежегодную практику в средние общеобразовательные учреждения страны на полгода – каждый год по две четверти, закрепив их в приказном порядке к наставникам.

При этом решить вопрос о материальном стимулировании практикантов, и зачислить эти два года в педагогический трудовой стаж, а после окончания вузов направить их в те же школы, в которых они прошли практику сроком на два года с правом отсрочки на призыв в армию (для мужчин) в этот период.

Таким способом можно привлечь в школы молодых специалистов. В конечном счёте, эти меры будут способствовать преемственности кадров и реальному пополнению рядов учительского корпуса.

Спецклассы для «двоечников»

Известно, что уровень знаний современных школьников, их отношение к учёбе, тяга к знаниям в последнее время снизились. Этой тенденции способствуют многие объективные факторы, но это отдельная тема для рассуждений. Главное, искать и находить реальные пути для решения этой проблемы, может быть даже неординарные, если потребуется вплоть до реформирования образовательного процесса.

Для выработки стратегии начнём с того, что ученик, переступив порог школы, должен достичь обязательного результата обучения – это безусловное требование к каждому ученику. Ученик, достигший этого уровня, обеспечит себе положительную отметку, то есть «тройку». Неуспевающих учеников условно можно отнести к двум категориям. Если ученик не успевает по каким-то отдельным предметам, но хорошо справляется с другими дисциплинами, то это не беда. В таком случае учитель разными доступными методическими путями должен добиться, чтобы неуспевающий ученик получил хотя бы минимум знаний по этим предметам.

Трудно со второй категорией неуспевающих учеников, у которых отсутствуют опорные знания (ОРО). Обычно такие ученики не проявляют никаких стараний, порою мешают учителям вести полноценный урок, прогуливают занятия. Как быть, что делать с такими учениками? Они непременно тянут класс назад, являются тяжёлым грузом для класса и школы в целом.

Тут уместно отметить, что негативные проявления и правонарушения со стороны несовершеннолетних исходят именно от этой группы учеников. По данным Генпрокуратуры, в 2018 году по сравнению с 2017 годом преступлений с участием несовершеннолетних стало больше на 31%. 90% нарушителей не посещает школы и находится вне контроля родителей. Здесь речь идёт не об изолировании или исключении, но надо принимать какие-то конкретные меры, чтобы и этим ученикам было комфортно.

Исходя из этого, предлагается следующая перестроечная мера в процессе школьного образования. Итак, после окончания начальных классов (4-й класс), строго согласно совместному решению педагогического совета и родительского комитета, укомплектовать из числа неуспевающих учеников «специальные» пятые классы с упрощённой программой обучения.

В случае хорошей успеваемости ученик должен получить право перевода в основной класс, и наоборот, отстающих учеников из основного класса в «спецклассы».

После девятого выпускного класса нужна твёрдая принципиальная позиция. Выпускников нужно пропустить через «сетку» и дать возможность наиболее подготовленным ученикам продолжить учёбу до конца. Выпускников 9-х классов согласно их способностям и заинтересованности направить в профессионально-технические училища, колледжи, техникумы, вечерние молодёжные школы. Для этой цели нужно возродить учебно-производственные комбинаты при средних общеобразовательных учреждениях. Главная цель - обеспечить полную занятость учёбой, совмещая с посильной для них трудовой деятельностью.

Реформировать Минобразования!

Указанные выше предложения носят стратегический характер, требующий глубокого осмысления и широкого обсуждения. Для этой цели необходимо образовать реально функционирующий Общественный совет при МНО. Кроме того, учитывая проблемы народного образования, которые требуют пристального внимания и сосредоточенности, было бы целесообразно реорганизовать МНО и науки. Отделить науку и передать её в ведение Академии наук, образовать Главное управление дошкольных учреждений при Правительстве, как самостоятельное. Освободившиеся кадры министерства направить на работу в образовательные учреждения.

Все предлагаемые меры однозначно преследуют одну цель – улучшение результативности системы образования, имеющей решающее значение для развития человеческого потенциала и повышения производительности труда.

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