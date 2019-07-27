Onative, творческий псевдоним молодого музыканта, который занимается музыкой на стыке хип-хопа, R'n'B, рока и электро. Музыкант большую часть жизни прожил в Арабских Эмиратах, Кыргызстане, России. Каждое лето он прилетает на родину, чтобы встретиться со своими друзьями – тоже музыкантами, и выступать для родной публики.
«Все мои друзья тоже разлетелись, живут за границей, но мы на связи и делаем совместные треки, проекты. Каждый год мы встречаемся здесь, в Душанбе», - рассказывает парень.
Такую музыку в Таджикистане, кроме друзей Onative, никто не делает. Послушать их вживую и заценить можно на «Ночи пожирателей рекламы». Крупное мероприятие, организованное рекламным агентством «Форекс», пройдет 17 августа в «Диар Душанбе».
До этого с музыкантом можно познакомиться через наше видео, или послушав эфир радио Asia-Plus 7 августа с 9:00 до 10:00.
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