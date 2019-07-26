Сбор средств у жильцов на ремонт фасада домов незаконен, заявил сегодня журналистам Махмадсаид Зувайдзода, заместитель председатель города Душанбе.
«К нам поступали несколько писем, в которых люди жаловались, что сотрудники ЖЭУ микрорайонов или районов принудительно собирали с них деньги за ремонт домов. Мы применили меры в отношении этих нарушителей, так как это незаконно», - сообщил Зувайдзода.
Он отметил, что средств бюджета мэрии не хватает на ремонт всех домов, поэтому привлекаются средства предпринимателей.
«Всего в Душанбе примерно 4775 домов, которые надо отремонтировать. Мы планируем сделать ремонт фасадов 2448 домов к 30-летию независимости Таджикистана. И планируем отремонтировать эти дома при поддержке добровольцев и предпринимателей», - сообщил вице-мэр.
Зувайдзода попросил журналистов и жителей обращаться в мэрию в случае, если с них незаконно начнут требовать средства на ремонт домов.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
ХИТ-парад от «Asia-Plus»: 5 самых крутых клипов недели
Комитет ООН рекомендует дать свободу СМИ Таджикистана
Вечер дружбы народов прошел в Ургуте
Сумки из хлопка, произведенные в Узбекистане, появятся в супермаркетах Великобритании
Почему в Таджикистан не приезжают мировые звёзды? Минкульт ответил
Встреча президентов в Исфаре. Как это было?
Туристом может быть и перемещающийся по Таджикистану житель страны, - глава Комитета по туризму
В Хороге проходит Фестиваль «Крыша Мира»
Президент Таджикистана вылетел с рабочим визитом в Кыргызстан
Авиационное ведомство Таджикистана разъяснило причину высокой стоимости авиабилетов
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста