Холодные супы – полезное, сытное и вкусное решение для лета, особенно лета таджикского. Когда на улице +45 по Цельсию в тени, а кондиционеры в помещениях уже не справляются, попробуйте один из предложенных нами холодных супов, вам станет легче. Проверено на себе.

Кукси

Кукси – суп корейский, по текстуре легкий, но в то же время питательный. Поэтому он популярен не только в Корее – по всему миру, и в Таджикистане сегодня он один из самых модных.

Кукси смело можно кушать хоть каждый день, поскольку, кроме легких овощей, свежей зелени, лапши и нежирного мяса, в нем ничего нет. Поэтому те, кто хочет сбросить пару-тройку килограммов, возьмите себе рецепт на заметку.

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Вкус кукси очень своеобразный, благодаря специям, которые добавляют в суп. Среди них черный перец, красный перец послаще и поострее, ферментированная соевая паста «тяй» (или просто соевый соус), кунжут, кориандр.

Рецептов приготовления кукси много и ингредиенты могут быть легко взаимозаменяемы: это может быть и мясо вкупе с овощами и только лишь овощные культуры, хорошо утоляющие голод. Мы расскажем о классическом рецепте приготовления корейского супа. Сразу предупредим, что процесс приготовления супа не быстрый.

Итак, для начала осуществляем нарезку: мясо и баклажаны – соломкой, лук и остальные овощи измельчаем произвольно. Нарезанные баклажаны солим и даем им постоять 20 минут. В это время начинаем обжаривать говядину на растительном масле, на медленном огне. Спустя несколько минут добавляем в нее нарезанный лук. После обжарки мяса с луком, наполняем посуду водой до тех пор, пока она не покроет всю поверхность, и тушим в течение 60 минут. Далее готовим специальную заправку, называемую куксимури. Для этого берем 2-3 литра обычной воды (или минеральной), доводим ее до кипения, добавляем соль и сахар и измельченные овощи (кроме капусты и зелени), уксус и соевый соус. Провариваем все это в течение 10 минут и выключаем. Оставляем до полного остывания. В отдельной посуде готовим лапшу или спагетти, а нашинкованную капусту перемешиваем с зеленью. Теперь готовим омлетный блин из яиц, для чего взбиваем их и выливаем на горячую сковородку. Готовый омлет измельчаем соломкой. После соединяем все ингредиенты -готовое мясо, капусту, омлет, куксимури, лапшу и все, кукси готово.

Окрошка

Конечно, по сравнению с новомодным кукси, окрошка давно вошла в наш обиход и мы даже можем считать ее почти своей. И все же это традиционное блюдо русской и украинской кухни.

Название происходит от глагола «крошить», а, значит, все ингредиенты нужно мелко нарезать.

koolinar.ru

Рецептов блюда, опять же, несколько, но самые популярными являются огурцы, редис, отварной картофель, свежая зелень. Для сытности в суп добавляют отварное мясо, колбасные изделия, рыбу, курицу или грибы. Традиционной основой для окрошки считается квас, но сегодня ее готовят с минеральной водой, рассолом, бульоном, кисломолочными продуктами и даже с пивом.

В окрошку также добавляют заправку. Ее роль в том, чтобы придать блюду остроту и пикантность или, наоборот, смягчить его вкус.



Чтобы приготовить классический рецепт окрошки на квасе, нужно отварить, остудить и почистить картофель, яйца. Отварное мясо, картофель, огурцы, редиску и яйца нарезать небольшими кубиками, зелень измельчить. Затем выложить в глубокую кастрюлю все нарезанные ингредиенты, добавить соль, сметану и влить квас. Все хорошо перемешать. Поставить окрошку в холодильник на 2-3 часа. Затем охлажденную окрошку разлить в тарелки и подать на стол

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Свекольник (холодник)

Этот холодный суп широко распространен в восточно-европейских странах и Приморье – Польше, Латвии, Литве, Украине, Белоруссии и России. Кажется, этот супчик пригодится и на нашей кухне, тем более рецепт приготовления очень простой.

isvestnie-bluda.ru

За основу холодного блюда берем свекольный квас: свежую свеклу нарезать, настоять в холодном месте, чтобы она забродила. В квас добавляем нарезанные огурцы, зелень - укроп и лук, а также по вкусу вареную картошку и/или яйца. Их можно натереть или мелко нарезать.

Суп можно приготовить и на другой основе: отварить свеклу, натереть на терке, залить кипятком и охладить. Все остальное – по вышеописанному рецепту.

Гаспачо

Это испанский овощной суп, отлично утоляющий жажду и голод, который недооценен в Таджикистане. Правда, в некоторых заведениях столицы его все же подают. Классический гаспачо готовят из помидоров, огурцов, болгарского перца, черствого хлеба желательно с отрубями с добавлением чеснока, оливкового масла Extra Virgin, хересного или красного винного уксуса. Петрушки и томатного сока или красного сухого вина.

gotovim-doma.ru

Чтобы приготовить гаспачо, нужно сперва растолочь в ступке соль, чеснок, розмарин и тимьян, после чего наломать хлеб, добавить в ступку. Тонкой струйкой влить оливковое масло, размешать до однородности. Накрыть и дать настояться полтора часа. В это время нужно мелко нарезать лук и уложить в миску, залить уксусом. На каждом помидоре сделать неглубокий крестообразный надрез, опустить на минуту в кипящую воду, снять кожуру. Затем разрезать помидоры на четвертинки и удалить семена. Огурцы очистить от кожицы. Дальше смажьте растительным маслом сладкий перец, поместить в разогретую до 200 С духовку на 10 минут, пока не появятся черные подпалины, сразу переложите в миску и накройте.

Через 5–6 минут удалите кожицу и сердцевину. В конце крупно нарежьте листья петрушки и небольшими порциями кладите овощи в блендер, каждый раз смешивая новую порцию с предыдущей. Добавьте лук вместе с уксусом. В последнюю очередь положите содержимое ступки.

Когда масса станет однородной, поместите ее в холодильник. Подавайте в тарелках немного разбавленную холодной водой или смесью воды и красного сухого вина в равных частях.

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