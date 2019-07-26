Президент Таджикистана 26 июля в Исфаре провел краткосрочную встречу с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.
Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе по демаркации и делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.
До этого президенты встретились с жителями приграничных районов на участке между Ак-Сайским айыл окмоту Баткенского района и сельским советом Ворух (Исфара).
В Исфаре Сооронбая Жээнбекова встретили по всем традициям таджикского гостеприимства.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Туристом может быть и перемещающийся по Таджикистану житель страны, - глава Комитета по туризму
В Хороге проходит Фестиваль «Крыша Мира»
Президент Таджикистана вылетел с рабочим визитом в Кыргызстан
Авиационное ведомство Таджикистана разъяснило причину высокой стоимости авиабилетов
Главный стратег Таджикистана о вступлении Таджикистана в ЕАЭС: "Плюсы есть, как и минусы"
Афиша от Asia-Plus: Концерт Мехрнигори Рустам, детская школа моделей и "Искусство обмана"
Министр культуры: Участие в маршировках не принудительно. "Не хотите, не идите!"
В парке Рудаки появилась бесплатная Wi-Fi-зона компании «МегаФон Таджикистан»
Джефф Райденауэр: Я и моя семья тронуты вашими распростертыми объятиями
Пирамиды с фруктами и 20 видов лепешек. Как встречали Жээнбекова в Исфаре?
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста