Самым «жарким» событием уходящей недели стал очередной инцидент  на границе Таджикистана с Кыргызстаном, и последовавшая за ним встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. 

 

Конфликт в Ворухе

22 июля в конфликте между жителями джамоата Ворух и кыргызским селом Ак-Сай   погиб житель Воруха - Джалол Кароев, десятки раненых. Дорога Ворух-Исфара была заблокирована гражданами Кыргызстана в одностороннем порядке. В мэрии Исфары и Погранслужбе Таджикистана тогда заявили, что «кто-то не хочет стабилизации ситуации на границе и встречи президентов».

08:31 25 июля

Дорога Ворух-Исфара разблокирована. Власти вывезли из Воруха тяжелораненых

Вице-премьер-министр Таджикистана и его кыргызский коллега Жениш Разаков провели переговоры в местности Дача Баткенской области.

По сообщениям кыргызских СМИ, после инцидента разгорелся  внутренний конфликт между силовиками и жителями соседней страны. Чтобы успокоить население, силовикам пришлось применить светошумовые гранаты.

После переговоров кыргызская сторона открыла дорогу и первым делом из Воруха эвакуировали тяжелораненых граждан Таджикистана: их отвезли на операции в Исфару.

 

Встреча президентов Таджикистан и Кыргызстана

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон и его кыргызский коллега Сооронбай Жээнбеков встретились на перекрестном участке киргизско-таджикской госграницы утром в пятницу, 26 июля.

Фото пресс-службы президента Таджикистана

Здесь же лидеры двух стран встретились с активистами приграничья: во встрече приняли участие по 15 представителей общественности из двух приграничных сел - Воруха и Ак-сая. 

Фото пресс-службы президента Таджикистана

Президенты призвали  жителей двух приграничных селений не поддаваться провокациям и пообещали решить приграничные вопросы.

Далее, уже на переговорах в Исфаре, лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе процессы делимитации и демаркации границ.

Переговоры президентов продолжатся сегодня в киргизском городе Чолпон-Ата. На этих переговорах стороны подведут итоги встречи в Исфаре и обсудят весь спектр вопросов сотрудничества и перспективы взаимодействия двух стран.

 

Дело Осии, которую подожгли подростки

Шестилетней Осие, которая подверглась нападению 19 июня, сделали на этой неделе седьмую операцию: она прошла успешно. Врач отметил, что пока девочка остаётся в реанимации во избежание заражения инфекциями от навещающих.

фото Осии из семейного архива

Трое подростков из джамоата Чоряккорон района Рудаки привязали шестилетнюю  Осию к ограде и подожгли. В результате девочка получила 65% ожогов тела.  

 

 

Задержание блогеров

Четверо таджикских блогеров - Бехруз Шарифи, Рустам Ашуров, Шахриёр Джалилов и Юсуфджони Давлатмурод были задержаны за видео «Рейд проституток на трассе», которое было размещено в YouTube, но затем удалено. 

Данный видеоролик вызвал большой резонанс среди пользователей интернета. А женщины, которые были запечатлены на этом видео, обратились в УМВД по городу Душанбе за защитой  своих законных прав.

"Авторы этого видео нарушили этические нормы, раскрыли личности девушек и унизили их честь и достоинство. В результате женщины обратились в правоохранительные органы с просьбой принять законные меры в отношении блогеров", - сообщает пресс-служба УМВД по городу Душанбе.
Фото: пресс-служба УМВД по городу Душанбе

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбор и распространение информации о частной жизни» (ст. 144 УК РТ).

УМВД отмечает, что "блогеры распространили видео с целью зарабатывания денег, но раскрыли частную и семейную тайну женщин".

 

Кадровые перестановки 

10:16 23 июля

Пост главы Антимонопольной службы Таджикистана остается вакантным

В стране назначен новый глава Антимонопольной службы Абдулмаджид Муминзод. Ранее он занимал должность первого заместителя председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом. Постановлениями правительства Дилшод Музаффарзода назначен первым заместителем начальника Антимонопольной службы на место Назара Одиназода, а Абдусамада Саидмуродзода сменил Зайдулло Мусозода.

Кроме того, президент страны Эмомали Рахмон своими указами   сменил председателей 11 районов и городов Хатлонской области.   

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