АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 28 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

- Мастер-класс "Открытка своими руками" пройдет в 18.30 в кафе "Хонаи Ман" по улице Пулоди, 43. Стоимость: 30 сомони для детей и 50 сомони для взрослых. Забронировать билеты можно заранее по телефонам: 901 000 831, 93 330 0446.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 ИЮЛЯ

2009 - Бюро ОБСЕ в Таджикистане подписало меморандум о взаимопонимании с Главным управлением погранвойск ГКНБ РТ для обеспечения программы углубленной подготовки сотрудников погранвойск;

2012 - В Таджикистане восстановлена связь с Горно-Бадахшанской автономной областью и городом Хорог.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 27-32 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 14-19 тепла, днем 32-37 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 33-35 тепла.