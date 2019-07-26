Пресс-атташе посольства США Джефф Райденауэр заканчивает свою работу в Таджикистане. Накануне своего отъезда из республики он решил поделиться впечатлениями о Таджикистане и дать несколько советов иностранным туристам, которым захочется посмотреть нашу удивительную по красоте и гостеприимству страну.

Из личного архива Джеффа Райденауэра

Последние три года, что я провел в Таджикистане, были одними из лучших периодов в моей жизни. Таджикистан действительно стал вторым домом для меня и моей семьи. Мы приобрели хороших друзей, увидели невероятные вещи и получили удивительные впечатления. Лично я получал удовольствие, неся службу в качестве пресс-секретаря Посольства США и наблюдая за нашими восемью американскими информационно-образовательными центрами. Именно по этой причине я имел возможность путешествовать по всей стране и встретиться с потрясающей молодежью Таджикистана.

Из личного архива Джеффа Райденауэра

Таджикистан обладает огромным туристическим потенциалом

Что делает Таджикистан особенным? Давайте начнем с красоты природы этого края. Хотелось бы поделиться одним из моих недавних воспоминаний о природной красоте Таджикистана, которая всегда останется со мной. На прошлые выходные я поехал в Рамит. В субботу я проснулся в 6:00 утра и в течение шести часов покатался на велосипеде вдоль реки Рамит. Заснеженные ландшафтные горы, покрытые зелеными деревьями, розовыми и синими цветами, были удивительны.

Из личного архива Джеффа Райденауэра

По пути я несколько раз останавливался, чтобы отведать абрикосы и тутовые ягоды, и даже находил тутовник с крупными черными ягодами. Я также общался с несколькими жителями деревни Сарво и спрашивал об их жизни. На обратном пути я поел жареную форель. В течение этих трех лет мне посчастливилось провести много выходных в походах с семьей, в поисках окаменелостей и геологических отложений, а также в организации палаточных стоянок вдоль берегов рек.

Что еще? Я люблю пробовать новые блюда

Из всех стран, где я побывал, могу сказать, что в Таджикистане самые вкусные фисташки, миндаль, хурма, груши, тутовые ягоды и абрикосы. Я, конечно, люблю плов, которым меня угощали почти везде. Однако, самый вкусный плов я отведал в Кулябе, Пенджикенте и Исфаре. Я ел отменный курутоб в Гарме, Гиссаре и Душанбе, вкусный шашлык в Худжанде и аппетитный лагман в Бохтаре.

Из личного архива Джеффа Райденауэра

Курутоб - мое любимое таджикское блюдо, я научился готовить его у женщины в Гарме. Я попытаюсь повторить приготовление этого вкусного блюда у себя дома, хотя испечь фатыр, являющийся моим любимым видом местного хлеба, не из простых задач.

Из личного архива Джеффа Райденауэра

Таджикский язык - красивый и богатый язык

Из личного архива Джеффа Райденауэра

Прежде чем стать дипломатом, я работал в качестве ученого-лингвиста. Я выучил несколько языков, и если честно признаться, таджикский - один из моих любимых языков. Как я уже упоминал, недавно я побывал в Рамитском ущелье, и пока мы с другом смотрели на Млечный Путь, он начал цитировать и истолковывать свое любимое стихотворение Хофиза. Разговор, естественно, зашел о красоте персидского языка. Я бы настоятельно рекомендовал туристам, а также и иностранцам, живущим в Таджикистане, изучать таджикский язык. В этой связи, у меня готовы три подсказки:

1. Возьмите книгу: есть несколько книг для изучения таджикского языка, в которых объясняются основы языка.

2. Загрузите приложение для изучения языка: есть несколько приложений, с помощью которых можно сделать карточки со словами, которых вы выучили. Программа предложит вам просмотреть эти слова. Я извлек большую пользу от этой программы.

3. Завести друга: это самое лучший и интересный способ выучить языки. Не бойтесь ошибаться!

Таджикистан делает особенным - гостеприимный народ

«Расми хуби тоджиконро гум макун!» (Не забывай гостеприимство таджикского народа) - Мне кажется, я говорил эту фразу много раз, и каждый раз в этом убеждался. Я жил во многих странах, но никогда не испытывал такого гостеприимства, тепла и приема, как у таджикского народа. Особенно это чувствовалось, когда я ходил в гости к друзьям и соседям на праздники, или когда обедал в ошхоне с моими замечательными таджикскими сотрудниками из Посольства. Мне грустно, что я уезжаю из Таджикистана, но я надеюсь снова вернуться сюда.

Из личного архива Джеффа Райденауэра

Позвольте рассказать историю, которая лишний раз укрепляет мое убеждение об особенности гостеприимства в этой стране. Вскоре после моего приезда в Таджикистан, я совершил поездку на велосипеде по горам над ущельем Алмасы. Однако, я заблудился и у меня закончились запасы еды. В конце концов, я очутился в небольшой деревушке, окруженная горами. Был воскресный день, время приближалась к полудню. Неожиданно откуда-то носился пленяющий запах плова, и я увидел скопление людей, которые собирались идти на свадьбу. Проезжая мимо, я попросил местных указать мне дорогу в Душанбе. Увидев меня, они решительным образом чуть не стянули меня с моего велосипеда и привели к топчану под тенью абрикосового дерева, где сидели сельские старейшины. У нас получилась отличная беседа, в ходе которой также была затронута тема о персидских поэтах. Принесли плов, меня угостили и через час я поблагодарил хозяина, поздравил жениха и направился в Душанбе. Я насытился вкусным блюдом, и у меня было веселое настроение.

Теперь я понимаю, что означает «гнездо мира». У Таджикистана огромный потенциал для развития туризма. Страна извлечет большую выгоду, создав надлежащую туристическую инфраструктуру, хотя значительные работы уже ведутся в этом направлении. Иностранные туристы, особенно западные туристы, привыкли к доступному (часто бесплатному), быстрому и вездесущему интернету, где они могут найти информацию о ресторанах, туристических достопримечательностях и направлениях. Инвестируя в более доступный и качественный интернет, туристическая инфраструктура Таджикистана будет обслуживаться наилучшим образом. Наконец, представляется важным обеспечение доступности сайтов, особенно новостных сайтов и социальных сетей, поскольку западные туристы доверяют этим сайтам, чтобы быть в курсе происходящего в стране и поддерживать связь с друзьями и семьей.

Из личного архива Джеффа Райденауэра

Итак, я подготовил несколько советов для туристов, планирующих посетить Таджикистан:

1. Будьте готовы к красивым, извилистым горным дорогам

2. Не бойтесь исследовать местности и, возможно, заблудиться.

3. Изучите немного таджикский язык. Всего пара фраз и выражений на этом языке будет иметь большое значение, и вы наверняка найдете друзей.

Я хотел бы закончить свою речь словами благодарности замечательному народу этой страны. Спасибо! Спасибо за доброту, которую вы проявляете совершенно незнакомым людям! Спасибо за гостеприимство, которое вы оказали мне, моей семье и другим иностранцам, живущим в вашей прекрасной стране! Я и моя семья тронуты вашим "огуши сахт" (распростертым объятием).