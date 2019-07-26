Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков сегодня встретились с жителями приграничных сел - Воруха и Ак-сая, где недавно произошел очередной конфликт, и призвали их к добрососедству и дружбе, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.
«Отмечалось, что многие годы народы двух государств работали вместе на общей границе, играли важную роль в благополучии друг друга и должны продолжать жить в условиях взаимопонимания и взаимной поддержки», - сообщается на сайте президента Таджикистана.
Во встрече с президентами приняли участие несколько активистов Воруха и Ак-сая.
Президенты обязали местные власти и активистов побольше проводить разъяснительные работы в целях предотвращения провокаций и конфликтов. Отметили они и то, что сейчас вопросы приграничных районов решаются межправительственной комиссией.
Президенты подчеркнули, что вопрос делимитации и демаркации государственной границы является важным вопросом в межгосударственных отношениях.
"Мы решительно подтвердили активизацию работы совместной межправительственной комиссии", - цитирует президентов пресс-служба президента Таджикистана.
Наш партнер ИА 24.kg со ссылкой на отдел информационной политики аппарата главы КР, пишет, что главы двух государств отметили готовность сторон в принятии мер по устранению всех существующих трудностей на границе.
Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что КР дорожит братскими отношениями с РТ.
«Мы хорошо знаем условия жизни наших народов в приграничных районах. В курсе всех нерешенных вопросов и намерены сделать все, чтобы местные жители не испытывали проблем. Мы вместе намерены решить все вопросы. Наши границы хотим сделать воротами мира, дружбы и добрососедства. Считаю, что неразрешимых проблем нет», - сказал Сооронбай Жээнбеков, которого цитирует 24.kg.
После встречи с активистами президенты поехали в Исфару, где в эти минуты продолжается встреча двух президентов в расширенном и узком формате в комплексе «Ориён».
Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон обсудят все вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе демаркацию и делимитацию кыргызско-таджикской государственной границы.
Переговоры глав двух государств продолжатся завтра, 27 июля, в Чолпон-Ате (Иссык-Кульская область).
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