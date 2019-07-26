В конце прошлой неделе «АП» опубликовало информацию, в которой говорится, что Агентство по статистике при президенте Таджикистана уточнило численность прибывающих в республику туристов. В информации отмечалось, что эти данные в десятки раз меньше ранее обнародованных Комитетом по развитию туризма при правительстве Таджикистана.

На основе данных ежемесячного отчета статистического ведомства «Социально-экономическое положение РТ» сообщалось, что в первой половине этого года Таджикистан с различными целями посетили 604,2 тысячи иностранных граждан.

Отмечалось, что значительное количество иностранных граждан прибыло в республику по личным целям – 524,8 тысяч человек (86,9% от общего числа), а количество людей, которые приехали в Таджикистан в туристических целях, составило всего 23,7 тысяч человек (3,9%).

В информации подчеркивалось, что ранее, в конце апреля этого года, глава Комитета по развитию туризма Нуъмон Абдугаффорзода сообщил депутатам нижней палаты парламента республики, что только за три месяца этого года в республику въехало 215 тысяч иностранных туристов.

Из стенограммы заседания нижней палаты, опубликованной парламентской газетой «Садои мардум»:

После публикации этой информации в редакцию «АП» позвонили представители Агентства по статистике, которые заявили, что корреспондент неправильно понял данные ведомства и неверно проинформировал читателей.

Представитель Статагентства пояснил, что практически все прибывающие в республику иностранцы являются туристами, и общая их численность в первой половине этого года составила 604 тысячи, а не 23 тысячи, о которых информирует «АП».

"Эти 23 тысячи человек, - по словам представителя Агентства по статистике, - являются теми, кто посетил нашу страну только в туристических целях".

Между тем, накануне редакция "АП" получила письменное опровержение, подписанное директором Агентства по статистике Хасанзода Г. К. Мы его публикуем: