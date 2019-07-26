С 28 по 31 июля на территорию Таджикистана в связи с новым затоком сухого жаркого Иранского воздуха через территории Туркменистана и Узбекистана, сохранится повышение дневной температуры воздуха в северных и центральных районах - до 40-43 тепла.
В южных районах будет до 43-45 тепла, в горных районах до 32-37 тепла, в районе Дарвоза до 40 тепла, сообщает Агентство по гидрометеорологии Комитета охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан.
В связи с повышенным температурным фоном в период 28-31 июля в предгорных и горных районах РРП, Согдийской области и западных районах ГБАО возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков.
В этот период на реках Пяндж, Вахш, Заравшан и их притоках ожидается резкое повышение уровни воды и возможен размыв берегов.
В Душанбе в субботу и воскресенье, малооблачно, без осадков, мгла. Температура днем 39-41 тепла.
30-31 июля в столице Таджикистана, по данным Агентства по гидрометеорологии, ожидается до 43 градусов тепла.
Агентство по гидрометеорологии также предупреждает, что до 28 июля в Душанбе будет пыльно.
Жителям и гостям столицы рекомендуют избегать длительного пребывания и прогулок днем. В первую очередь, это касается детей, пожилых людей, беременных женщин и людей с заболеваниями гипертонии.
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