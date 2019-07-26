Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретились сегодня утром с жителями приграничья, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

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Во встрече приняли участие по 15 представителей общественности из двух приграничных сел - Воруха и Ак-сая, по два из них выступили перед президентами, собщил "АП" источник в администрации джамоата Ворух.

«Со стороны Воруха перед президентами выступили Фарход Холхуджаев и Фарзод Пулатов. Они поблагодарили президентов за визит и выразили надежду, что приграничные вопросы решатся и больше не будет конфликтов. В своем выступлении они говорили о добрососедстве, и отметили, что хотят жить мирно и дружно», - сообщил источник.

«Встреча продолжалась примерно 20 минут. Президенты двух стран призвали жителей к добрососедству и дружбе. Они попросили не подаваться провокациям и прекращать конфликты», - сообщил источник.

Позже президенты поехали в Исфару и ознакомились с выставкой достижений жителей города Исфары.

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В настоящее время началась встреча двух президентов в расширенном формате в комплексе «Ориён» города Исфары.

фото пресс-службы президента Таджикистана 1 /5

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