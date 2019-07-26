В Европу пришла африканская жара. Особенно досталось жителям Парижа - там температура воздуха достигла 41 градуса. Это абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений, пишут СМИ. 40-градусная жара и в Бельгии: в стране была самая высокая температура за все время наблюдений с 1833-го года. Больше 40 градусов также в некоторых городах Германии и Нидерландов. Очень жарко было в Италии и Испании - до +38 градусов. Температура поднялась даже на севере России - в российском Архангельске: +28 градусов.
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