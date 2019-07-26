Эксперт по кредитам ОАО «Агроинвестбанк» в Варзобском районе, 37-летний житель кишлака Косатарош Варзоба, задержан сотрудниками милиции по подозрению в служебном подлоге, сообщает пресс-центр министерства внутренних дел Таджикистана.
В 2008 году, будучи экспертом по кредитам филиала «Агроинвестбанка» в Варзобском районе, подозреваемый, пользуясь служебным положением, в сговоре с 45-летним местным жителем составил фиктивные кредитные соглашения на имя пятерых местных жителей.
Расписавшись за «клиентов» банка, он взял из кассы указанного банковского филиала в общей сложности $50,6 тыс. и 35,4 тыс. сомони.
В отношении бывшего эксперта было возбуждено уголовное дело по статье 323 (служебный подлог), а в отношении его подельника по статье 340 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) УК Таджикистана, ведется следствие.
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