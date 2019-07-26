Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня встретились на перекрестном участке таджикско-кыргызской государственной границы.

В эти минуты президенты проводят встречу с представителями общин и старейшинами сельских советов Таджикистана и Кыргызстана.

Далее лидеры двух государств проведут переговоры "тет-а-тет" в городе Исфара, а затем к ним присоединятся делегации двух стран, сообщил "АП" источник в правительстве РТ.

Президента Таджикистана в поездке сопровождают министр обороны страны Шерали Мирзо, глава МВД РТ Рамазон Рахимзода, председатель ГКНБ РТ Саймумин Ятимов, командующий погранвойсками страны Раджабали Рахмонали.

Вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим, который также является сопредседателем межправительственной комиссии по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской границы, уже несколько дней находится в Исфаре - с самого начала конфликта, и ежедневно проводит встречи с кыргызскими властями.

Как ожидается, после переговоров в Исфаре лидеры двух стран уедут на озеро Иссык-Куль, где в городе Чолпон-Ата продолжат переговоры по актуальным вопросам сотрудничества двух стран.

В Исфаре сегодня предприняты усиленные меры безопасности - сюда переброшены дополнительные силы таджикских силовиков : город практически заблокирован из-за встречи президентов.

По дороге на Иссык-Куль, куда президенты отправятся сегодня из Исфары, также усилены меры безопасности, сообщает наш партнер ИА 24.kg со ссылкой на пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

Издание отмечает, что в целях беспрепятственного проезда кортежа и обеспечения безопасности дорожного движения в Иссык-Кульском районе выставят дополнительные наряды ДПС и введут временные ограничения движения транспорта в момент проезда кортежа.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.