В Тунисе на 93-м году жизни умер президент страны Аль-Баджи Гаид ас-Себси, передает РИА Новости.
"Сегодня утром в четверг, 25 июля 2019 года, в военной больнице в Тунисе скончался президент республики Аль-Баджи Гаид ас-Себси", — говорится в заявлении, размещенном на Facebook.
Ранее сообщалось, что главу государства госпитализировали. В последние месяцы ас-Себси неоднократно обращался к медикам в связи с проблемами со здоровьем.
Ас-Себси учился в Париже, после чего работал адвокатом.
После обретения Тунисом независимости стал советником премьера, затем занимал разные должности, в том числе генерального директора сыскной полиции, министра внутренних дел, министра обороны, а также возглавлял внешнеполитическое ведомство.
После первой Жасминовой революции стал послом в Германии, далее — спикером палаты представителей. После второй Жасминовой революции занял пост премьер-министра.
Возглавив страну в 2014-м, ас-Себси стал вторым самым пожилым президентом после главы Зимбабве Роберта Мугабе.
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