За шесть месяцев проверили 588 фармацевтических учреждений и сожгли более 90 тонн низкокачественных и просроченных лекарств, сообщили сегодня на пресс-конференции минздрава.

За нарушение правил фармацевтической деятельности в отношение физических и юридических лиц были составлены 279 протоколов, нарушителей оштрафовали на общую сумму более 718 тыс. сомони, говорится в пресс-релизе Министерства здравоохранения и социальной защиты населения.

Также за этот период минздрав проверил более 19 377 наименований лекарств и 288 наименований не получили сертификат соответствия из-за низкого качества.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.