За шесть месяцев проверили 588 фармацевтических учреждений и сожгли более 90 тонн низкокачественных и просроченных лекарств, сообщили сегодня на пресс-конференции минздрава.
За нарушение правил фармацевтической деятельности в отношение физических и юридических лиц были составлены 279 протоколов, нарушителей оштрафовали на общую сумму более 718 тыс. сомони, говорится в пресс-релизе Министерства здравоохранения и социальной защиты населения.
Также за этот период минздрав проверил более 19 377 наименований лекарств и 288 наименований не получили сертификат соответствия из-за низкого качества.
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