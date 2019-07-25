Задолженность «Барки точик» перед Сангтудинской ГЭС-1 в течение первой половины этого года увеличилась на 234,3 млн сомони (около $25 млн). Общий объем этой задолженности на начало июля этого года достиг 1,3 млрд сомони (почти $138 млн).

За первое полугодие 2019 года Сангтудинская ГЭС-1 поставила в энергосистему РТ 1, 28 млрд кВт.ч электроэнергии, сообщает пресс-служба ОАО «Сангтудинская ГЭС.

«Общая стоимость электроэнергии Сангтудинской ГЭС-1, поставленной ОАХК «Барки Тоджик» за январь-июнь 2019 года составила 356,8 млн сомони с учетом НДС. Средний уровень оплаты текущих поставок с начала 2019 года со стороны госэнергохолдинга не превышает 34% от стоимости поставленной электроэнергии, что ведет к росту задолженности перед станцией», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение первого полугодия текущего года задолженность «Барки Точик» увеличилась на 234,3 млн сомони, и по состоянию на 30 июня 2019 года составила 1,3 млрд сомони.

«Производство электроэнергии осуществляется в соответствии с графиком поставки. Средний коэффициент использования установленной мощности станции за первое полугодие текущего года составил 44,2%», - подчеркивается в сообщении.

Между тем, на днях министерство промышленности и новых технологий призывал «Барки точик» наконец-то расплатиться с угледобывающими предприятиями страны, которым энергохолдинг в совокупности задолжал около $1,4 млн. Более подробно об этом вы можете прочитать здесь.

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