Аномальная жара, которая установилась в Таджикистане в последние дни, не привела к резкому таянию ледников в стране. Соответственно, уровень воды в реках республики значительно не поднимался, заявили сегодня журналистам на пресс-конференции в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана.

Снежные покровы и сравнительная прохладная погода, которая установилась в горах Таджикистана, не позволили резкому таянию ледников в текущем году.

По словам заместителя главы КЧС и ГО республики Мухаммаджона Салимзода, в апреле был проведен мониторинг уровня снега в горах Таджикистана. Было установлено, что запасов снега в горах страны, по сравнению с предыдущими годами, намного больше.

За шесть месяцев текущего года стихия нанесла Таджикистану ущерб в размере 28,3 миллионов сомони.

В первом полугодии в результате стихийных бедствий погибли 22 граждан Таджикистана, в ГБАО зарегистрированы четыре факта нападения волков на людей: двое жителей погибли от полученных травм после нападения.

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