В первом полугодии 2019 года поток трудовых мигрантов из Таджикистана увеличился на 19 процентов. В основном, наши сограждане едут в Россию, альтернативы для поиска рабочих мест у них пока нет.

С Кореей пока идут переговоры, но в этой стране нет такого объема рабочий мест для наших мигрантов, как в России.

С Катаром подписано соглашение, однако, строительство объектов к предстоящему чемпионату мира по футболу 2022 года занято рабочими из стран Юго-Восточной Азии.

В Минтруде Таджикистана заявили, что Катар может привлечь трудовые ресурсы из Таджикистана только в сферу услуг – в гостиничный бизнес, связь, охрану и обслуживание транспортных средств.

Заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Эмин Сангинзода на пресс-конференции в Душанбе сегодня привел цифры, касающиеся трудовой миграции из Таджикистана в зарубежные страны.

По его данным, за первое полугодие в целях поиска работы республику покинули более 300 тыс. человек, более 40 тыс. из которых составляют женщины. Это на 49 тысяч или 19 процентов больше, чем в прошлом году.

По словам замминистра, таджикистанцы для работы едут, в основном, в Россию (более 293 тыс. чел.) и Казахстан (5,5 тыс.).

Вместе с тем, из-за границы на Родину вернулись чуть более 188 тыс. трудовых мигрантов, в том числе около 34 тыс. женщин. Это на 2 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Таджики не хотят в Катар

В феврале 2019 года был подписан проект Соглашения между правительствами Катара и Таджикистана об урегулировании трудовых ресурсов.

В апреле в рамках официального визита президента Таджикистана в Россию было подписано соглашение об организованном наборе граждан Таджикистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории РФ.

В настоящее время оба соглашения проходят внутригосударственные процедуры по ратификации.

На вопрос: «Когда же отправится первый поток трудовых мигрантов в Катар и какие там условия», Сангинзода ответил: "там очень жарко и влажно".

«Сейчас в Катаре идет строительство объектов для проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, - сказал он. – Климатические условия не совпадают с нашими, и поэтому наших мигрантов не приглашают. С другой стороны, там средняя зарплата для трудовых мигрантов-строителей не более чем 350 долларов. Это не устраивает граждан Таджикистана».

С другой стороны, по его словам, катарская сторона заинтересована в привлечении таджикистанцев на работу в сфере услуг, транспорта, охраны, в сфере IT-технологий.

На пресс-конференции также было отмечено, что за отчётный период в представительства Минтруда Таджикистана в России поступили более 18 тыс. обращений и заявлений со стороны трудовых мигрантов.

С помощью представительства Минтруда были возвращены неоплаченные зарплаты мигрантом в размере около 13 млн российских рублей, аннулировано 20 постановлений районных судов в отношении граждан Таджикистана.

Кроме того, само представительство Минтруда РТ в России трудоустроило 6,4 тыс. граждан республики в этой стране.

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