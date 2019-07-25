Новый британский премьер Борис Джонсон 24 июля назначил своего младшего брата Джо Джонсона на пост заместителя министра по делам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии, сообщает РИА Новости.

До этого родственник премьера занимал должность заместителя министра транспорта.



Борис Джонсон 24 июля стал премьером Британии и уже успел произвести самую масштабную смену состава правительства в современной истории Британии без передачи власти от одной партии другой.

В своей программной речи он заявил, что настроен осуществить Brexit 31 октября «без всяких «но».

Из-за несогласия с его идеей свои посты покинули как минимум 14 членов кабинета министров, в том числе министр иностранных дел Джереми Хант, которого Джонсон хотел сократить, как только станет главой правительства.

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