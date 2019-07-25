Компания Facebook договорилась с Федеральной торговой комиссией (FTC) о выплате рекордного штрафа в размере $5 млрд за нарушение конфиденциальности данных пользователей соцсети.
Кроме того, FTC обязала Facebook улучшить свою политику в отношении конфиденциальности данных, в том числе создать комитет из членов совета директоров компании, который будет контролировать политику в этой сфере, а также сообщать FTC о случаях, в которых данные более чем 500 пользователей были скомпрометированы, и о мерах по решению таких проблем, передает Коммерсант.
Соглашение завершает длившееся больше года расследование, которое началось после скандала вокруг Cambridge Analytica, разразившегося в марте прошлого года. Тогда стало известно, что Facebook передала данные 87 млн пользователей исследовательской компании Cambridge Analytica, которая в числе прочего занималась предвыборной кампанией Дональда Трампа.
«Пятимиллиардный штраф в отношении Facebook — крупнейший штраф, когда-либо наложенный на какую-либо компанию за нарушение конфиденциальности данных пользователей, и он почти в 20 раз больше, чем самый крупный штраф, связанный с конфиденциальностью и безопасностью данных, наложенный где-либо в мире»,— говорится в заявлении FTC.
Отдельно Facebook договорилась с Комиссией по ценным бумагам и биржам США о выплате штрафа в $100 млн за то, что компания вводила инвесторов в заблуждение в отношении злоупотреблений данными пользователей и в недостаточной степени информировала их о подобных ситуациях.
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