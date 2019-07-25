Для обеспечения безопасности во время намеченных на 26 июля встреч президентов Таджикистана Эмомали Рахмона и Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова из Душанбе в Исфару переброшены дополнительные силы правоохранительных органов.

Источник в силовом блоке правительства Таджикистана сообщил "АП", что в ходе встречи президентов Исфара будет полностью заблокирована: на дорогах, ведущих в Исфару из других городов и районов Согда, будут выставлены дополнительные посты.

По данным источника, силовые структуры Кыргызстана в период пребывания Сооронбая Жээнбекова в Исфаре будут усиленно патрулировать границу в данном направлении.

Ожидается, что главной темой встреч президентов двух государств в Исфаре, а затем и в Ворухе станет обеспечение мира и стабильности на границе, ускорения делимитации и демаркации оставшихся участков границы Таджикистана и Кыргызстана.

Сейчас дорога Ворух-Исфара открыта: вчера киргизы сняли заслон, и таджикские власти вывезли из Воруха тяжелораненых.

Также открыт участок трассы Исфана – Ош после проведенных переговоров делегаций двух стран под руководством вице-премьеров.

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