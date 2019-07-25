Зону отдыха «Сижжак» в Бостанлыкском районе Ташкентской области вместе со зданиями и другим имуществом планируют передать Федерации триатлона Узбекистана, возглавляемую зятем президента страны Отабеком Умаровым, сообщает CA-NEWS.
Согласно проекту постановления Кабинета Министров, на базе зоны отдыха «Сижжак» планируется создать учебно-тренировочную базу федерации для национальных сборных команд по триатлону.
Ожидается, что на это направят 15 млрд сумов ($1,7 млн).
На территории зоны отдыха имеются здания гостиницы, несколько бассейнов, амфитеатр, коттедж, водяная вышка и другие сооружения, а также различное многочисленное имущество, арестованное приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 10 февраля 2017 года.
Это имущество также планируется передать федерации. Если же приговор отменят или изменят, а имущество освободят из под ареста, то федерации придется вернуть его владельцу или выплатить стоимость.
В начале марте Федерацию триатлона возглавил первый заместитель руководителя службы безопасности президента, зять главы государства Отабек Умаров. Он является мужем младшей дочери Мирзиёева - Шахнозы Мирзиёевой.
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