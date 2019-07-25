Президент Таджикистана направил поздравительную телеграмму премьер-министру Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борису Джонсону, который избран на пост лидера Консервативной партии и вступил в должность премьер-министра Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сообщает пресс-служба главы государства.

В послании таджикского лидера отмечается, что развитие и углубление сотрудничества с Великобританией во всех сферах взаимных интересов является важным направлением внешней политики Таджикистана.

«Выражаю надежду, что в период Вашей деятельности в качестве премьер-министра совместными усилиями сторон партнерство наших стран обретёт новые взаимовыгодные грани. Таджикская сторона готова приложить необходимые усилия на всех уровнях для еще большего укрепления своих отношений с Великобританией», -отмечается в телеграмме.

Борис Джонсон выступает за выход Великобритании из Евросоюза 31 октября вне зависимости от того, удастся ли принять соглашение о Брекзите.

В конце мая об отставке объявила действующий премьер-министр Тереза Мэй. Она принесла извинения за то, что ей не удалось согласовать условия выхода Великобритании из Евросоюза.

С этого времени продолжалась процедура избрания нового лидера Консервативной партии.

Бывший мэр Лондона и бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон стал новым премьер-министром страны.

Королева Елизавета II попросила его сформировать правительство на следующий день после того, как правящая партия консерваторов избрала его своим лидером.

Борис Джонсон на приеме у королевы Елизаветы II Victoria Jones / pool / AP / Scanpix / LETA

После оглашения результатов голосования за лидера партии Борис Джонсон поблагодарил действующую главу правительства Терезу Мэй за проделанную работу и усилия на этом посту.

"Мы проведём Брекзит и вновь поверим в себя! Мы объединим нашу страну!" – заявил Борис Джонсон после объявления результатов голосования.

За Джонсона проголосовали более 90 тысяч членов партии, его единственный соперник, действующий глава МИД Джереми Хант, заручился поддержкой более 40 тысяч проголосовавших. Право голоса имели все члены британской Консервативной партии.

Вопросы её членов заранее указывали на большой отрыв в поддержке между двумя кандидатами в пользу Бориса Джонсона. Политик выступает за выход Великобритании из Евросоюза 31 октября вне зависимости от того, удастся ли принять соглашение о Брекзите.

В конце мая об отставке объявила действующий премьер-министр Тереза Мэй. Она принесла извинения за то, что ей не удалось согласовать условия выхода Великобритании из Евросоюза. С этого времени продолжалась процедура избрания нового лидера Консервативной партии.

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