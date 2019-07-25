24 июля, после девятидневного отсутствия, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов появился перед телекамерами гостелевидения, сообщает Хроники Туркменистана.
Как передает госинформагентство ТДХ, несмотря на трудовой отпуск, который начался 15 июля, глава государства «демонстрирует неизменную приверженность принципу плодотворно и максимально эффективно использовать свое время». Президент утвердил ряд строительных проектов, в будущем Ашхабад-сити – новом городе, который будет построен в Ахалском велаяте.
Это было первое появление Бердымухамедова на публике после того, как 20 июля в СМИ начали распространяться сообщения о его смерти.
Отпуск членов правительства продлится до 15 августа.
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