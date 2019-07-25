«Западные ворота Душанбе» были сданы в середине 90-х годов прошлого года с участием президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Ворота снесены в рамках реализации проекта реконструкции автомобильной дороги Душанбе–Турсунзаде–граница Узбекистана (участок Караболо –Западные ворота Душанбе): на сегодняшнее утро ворота полностью снесены.

В администрации мэра столицы "АП" сообщили, что новые «Западные ворота Душанбе» в ближайшее время будут возведены на трассе Душанбе-Турсунзаде, но уже в районе кишлака Джуйбодом района Рудаки.

«Новые ворота столицы будут намного краше и выше по сравнению со снесенным объектом», - сказали в мэрии.

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