«Западные ворота Душанбе» были сданы в середине 90-х годов прошлого года с участием президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Ворота снесены в рамках реализации проекта реконструкции автомобильной дороги Душанбе–Турсунзаде–граница Узбекистана (участок Караболо –Западные ворота Душанбе): на сегодняшнее утро ворота полностью снесены.
В администрации мэра столицы "АП" сообщили, что новые «Западные ворота Душанбе» в ближайшее время будут возведены на трассе Душанбе-Турсунзаде, но уже в районе кишлака Джуйбодом района Рудаки.
«Новые ворота столицы будут намного краше и выше по сравнению со снесенным объектом», - сказали в мэрии.
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