Национальный банк Таджикистана нарастил свои золотовалютные запасы до 5,2 месяцев покрытия импорта. Среднемесячный объем импорта в этом году составляет $261 млн.
Операции по приобретению драгоценных металлов и валюты на внутреннем и внешнем рынках в этом году участились, сообщил глава НБТ Джамшед Нурмахмадзода 24 июля на пресс-конференции в Душанбе.
По его словам, на начало июля этого года международные резервы НБТ составляли 5,2 месяцев покрытия импорта.
«Это один из лучших показателей за последние годы», - сказал Нурмахмадзода.
Он подчеркнул, что НБТ держит свои золотовалютные резервы в банках Швейцарии и Германии.
В начале этого года объем этих резервов составляло 4,9 месяцев покрытия импорта.
По данным Минпрома, производства золота за шесть месяцев этого года по сравнению с этим же периодом прошлого года выросло на 51,4%.
В министерстве отмечают, что все произведенное в стране золото было приобретено Национальным банком и Минфином.
Госструктуры в Таджикистане в последние годы воздерживаются от оглашения объема производимого и запасаемого золота, отмечая, что такая информация имеет секретный характер.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
В Узбекистане разработают новый порядок сноса и компенсации имущества
«Амонатбанк» начнет выдавать ипотеку
6 неэтичных вопросов, которые можно услышать в Таджикистане. Они реально раздражают
4 млн. сомони штрафов заплатили душанбинцы за «плохое поведение»
МегаФон Таджикистан расширяет зону покрытия 4G в Согде
Талок по CМС. Таджикистанцев призывают прекратить разводиться по телефону
В Кушониёне машина опрокинулась в овраг, погибла жена водителя
Журналистам и блогерам преподали мастер-класс по мобильной фотографии в рамках образовательного проекта Huawei Media Hub
Муин-«Таджик» сразится с бойцом UFC: у него 31 победа, 9 проигрышей
В Ак-сае милиция закидала гранатами жителей, которые не дают открыть дорогу Ворух-Исфара
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста