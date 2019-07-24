Национальный банк Таджикистана нарастил свои золотовалютные запасы до 5,2 месяцев покрытия импорта. Среднемесячный объем импорта в этом году составляет $261 млн.

Операции по приобретению драгоценных металлов и валюты на внутреннем и внешнем рынках в этом году участились, сообщил глава НБТ Джамшед Нурмахмадзода 24 июля на пресс-конференции в Душанбе.

По его словам, на начало июля этого года международные резервы НБТ составляли 5,2 месяцев покрытия импорта.

«Это один из лучших показателей за последние годы», - сказал Нурмахмадзода.

Он подчеркнул, что НБТ держит свои золотовалютные резервы в банках Швейцарии и Германии.

В начале этого года объем этих резервов составляло 4,9 месяцев покрытия импорта.

По данным Минпрома, производства золота за шесть месяцев этого года по сравнению с этим же периодом прошлого года выросло на 51,4%.

В министерстве отмечают, что все произведенное в стране золото было приобретено Национальным банком и Минфином.

Госструктуры в Таджикистане в последние годы воздерживаются от оглашения объема производимого и запасаемого золота, отмечая, что такая информация имеет секретный характер.

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