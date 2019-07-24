В США в июле отмечают День хот-дога: в некоторых штатах в третью среду месяца, в других – 23-его числа. В Таджикистане фастфуду дни не посвящают. А зря.

У таджиков еда быстрого приготовления появилась за тысячи лет до «булочки с сосиской». Только самбуса чего стоит. Так какой он, таджикский фастфуд: сколько видов, как готовят, насколько популярен?

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