Водитель не смог справиться с управлением, и машина опрокинулась в 26-метровый овраг: сам он выжил, жена - нет.
Водитель автомашины «Опель Астра», 69-летний житель Фархорского района Хатлонской области Мирзовали Сабзаев попал в ДТП на территории района Кушониён.
"Мыжчина не справился с управлением автомобиля, и опрокинул машину в овраг глубиной 26 метров", - сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.
От полученных травм на месте ДТП погибла жена водителя, 64-летняя Салмат Шарифова, которая находилась в салоне автомашины.
Сам водитель получил незначительные ушибы.
По данному факту проводится расследование.
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