Водитель  не смог справиться с управлением, и машина опрокинулась в 26-метровый овраг: сам он выжил, жена - нет.

Водитель автомашины  «Опель Астра», 69-летний житель Фархорского  района Хатлонской области Мирзовали Сабзаев  попал в ДТП на территории района Кушониён.

"Мыжчина не справился с управлением автомобиля, и опрокинул машину в овраг глубиной 26 метров", - сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

От полученных травм на месте ДТП погибла жена водителя,  64-летняя Салмат Шарифова, которая  находилась  в салоне автомашины.

Сам водитель получил незначительные ушибы.

По данному факту проводится расследование. 

Оставайтесь с нами в TelegramFacebookInstagram, Viber, Яндекс.ДзенOK и Google Новостях.