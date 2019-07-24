Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вылетел в Москву с российской авиабазы Кант. Информация о вылете рейса с номером RA-8905 23 июля появилась на сайте FlightRadar, пишет Фергана.
Из резиденции в селе Кой-Таш Атамбаева провожали единомышленники с флагами. В кортеж вошло около 100 машин, хотя, как отмечает 24.Kg, по закону в кортеже могут следовать не более шести автомобилей. Экс-президент заявил, что решил вылететь с Канта, потому что в бишкекском аэропорту Манас его могли задержать.
Атамбаев настаивает на том, что его визит краткосрочен: он переговорит с приглашающей стороной и вернется в Киргизию уже 25 июля.
Кто именно его пригласил и что он собирается обсуждать, не уточняется. Официальный представитель Социал-демократической партии Киргизии Кундуз Жолдубаева написала в Facebook, что это именно приглашающая сторона отправила за экс-президентом спецборт авиакомпании РусДжет.
Ранее Атамбаев подчеркивал, что точно не собирается эмигрировать, повторяя судьбу экс-президентов Курманбека Бакиева (получил политубежище в Белоруссии) и Аскара Акаева (проживает в Москве).
Российский политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов так прокомментировал «Фергане» этот спешный визит Атамбаева в Москву:
«Поездка Алмазбека Атамбаева в Москву, очевидно, является результатом договоренности, достигнутой в ходе недавней встречи Владимира Путина и президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. В Москве не заинтересованы в разрастании внутреннего политического конфликта в Кыргызстане, связанного с противостоянием нынешнего и бывшего президентов и их сторонников, и именно это соображение было достаточно ясно доведено до Жээнбекова.
Есть основания полагать, что Жээнбеков мог в свою очередь попросить Путина довести те же соображения и до Атамбаева, для которого авторитет российского президента непререкаем.
Если это так, то сегодня во второй половине дня, как это и анонсировал Атамбаев, скорее всего, состоится его встреча с российским президентом, в ходе которой киргизскому гостю объяснят недопустимость дестабилизации в Кыргызстане, к которой может привести нынешнее противостояние.
С этим месседжем Атамбаев и вернется в Бишкек уже 25 июля. Такого рода вынужденное вмешательство Москвы в очередной внутрикиргизский конфликт вновь подтверждает, что — плохо это или хорошо, — но только Кремль является главным рефери и главной политической инстанцией, к которой обращаются киргизские политики, чтобы договориться друг с другом», — считает Дубнов.
Атамбаев занимал пост президента в 2011-2017 годах и стал первым главой Киргизии, оставившим должность без революции. Но вскоре у него испортились отношения с преемником Сооронбаем Жээнбековым. В конце июня Жогорку кенеш (парламент) снял с Атамбаева неприкосновенность, и ему стал угрожать арест по различным коррупционным обвинениям.
После этого в Кой-Таше был организован штаб в поддержку экс-президента. С тех пор Атамбаеву трижды присылали повестки о вызове на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Один раз следственная группа МВД приезжала к нему в Кой-Таш, но не смогла с ним встретиться. Бывший глава государства отказывается взаимодействовать со следствием, выражая готовность дать показания только через СМИ.
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