В Таджикистане в этом году отмечен недобор желающих совершить паломничество к святыням ислама. Квота, выделенная Таджикистану Саудовской Аравией на 2019 год не выполнена, сообщил глава Комитета по делам религии, регулированию народных традиций, торжеств и обрядов Сулаймон Давлатзода сегодня, 24 июля, на пресс-конференции в Душанбе.

В этом году Саудовская Аравия выделила Таджикистану квоту на 5 тысяч человек, однако не вся она была использована, отметил Сулаймон Давлатзода. Точное число таджикских паломников хаджа-2019 будет известно по завершении кампании .

В 2018 году в хадж отправились более 6 тыс. таджикистанцев.

Глава Комитета по религии связывает спад интереса к хаджу неблагоприятным экономическим положением граждан.

"Некоторые желающие записываются, но не могут вовремя оплатить сумму или подготовить соответствующие документы. В основном, это связано с экономическим положением граждан", - заявил Сулаймон Давлатзода.

Раньше, по его словам, в Согдийской области желающие совершить хадж записывались за годы вперед, до 2025 года. В последние годы даже там ощущается спад, отметил он.

В текущем году стоимость хаджа составляет 35 тыс. 138 сомони, в прошлом году составяла 33,4 тыс. сомони.

Возможно, что таджикистанцы предпочитают паломничеству благие деяния внутри страны. Строительство мостов, спортивных площадок, селеотводных сооружений, ремонт дороги и кладбищ вместо совершения хаджа в Таджикистане практикуется уже несколько лет. К этому призывает и глава государства. Жители строят мосты, дороги и дома на скопленные для хаджа деньги.

Паломников встретили цветами

Первая группа таджикских паломников была отправлена в Саудовскую Аравию 22 июля рейсом авиакомнии "Сомон Эйр". Пресс-секретарь Комитета по религии Афшин Муким поделился с нами фотографиями, на который запечатлен момент встречи таджикских паломников в Саудовской Аравии.

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