Руководство Национального банка Таджикистана надеется, что «Таджиксодиротбанку» и «Агроинвестбанку» удастся привлечь инвестиции для оздоровления своей деятельности.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы объявлять эти банки банкротами, - заявил глава НБТ Джамшед Нурмахмадзода 24 июля на пресс-конференции в Душанбе. - Люди верят, и мы тоже надеемся, что эти банки смогут найти и привлечь дополнительные инвестиции".

По словам Нурмахмадзода, руководство "Таджиксодиротбанка" находится в Китае, где заключило две предварительные договоренности о привлечении инвестиций.

Он подчеркнул, что руководство «Агроинвестбанка» также находится в поиске инвестиций.

Глава НБТ добавил, что на данный момент в соответствии со своими возможностями эти банки продолжают возвращать вклады клиентов.

Отметим, что эти банки оказались в сложном финансовом положении в 2016 году, в связи с чем систематически не справлялись с обеспечением обязательств перед вкладчиками.

В начале 2017 года правительство решило поддержать сравнительно крупные «Таджиксодиротбанк» и «Агроинвестбанк», предоставив им кредиты. Эти банки должны до конца 2021 года вернуть правительственные средства, которые должны быть заменены дополнительными инвестициями.

Ранее сообщалось, что «Таджиксодиротбанк» ведет переговоры относительно привлечения средства китайских и арабских инвесторов.

Также говорилось о переговорах с некоторыми другими иностранными организациями: с российскими банками ВТБ и Сбербанк, казахским «Казкоммерцбанком» и с бизнес-структурами Гонконга, Словакии, Малайзии.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.