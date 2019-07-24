Первый замглавы комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов предложил сделать платным вход в курительные комнаты в аэропортах. Такую поправку планируется внести ко второму чтению законопроектао возвращении курилок в аэропорты, сообщает Медуза со ссылкой на Известия.

«Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами», — сказал Тумусов. Он допустил, что плата должна составить 50-100 рублей.

Первый замглавы думского комитета по контролю и регламенту Олег Нилов также сказал изданию, что вход в курилки следует сделать платным. При этом автор законопроекта о возвращении курилок в аэропорты Сергей Боярский считает, что депутаты не могут обязать аэропорты ввести плату за вход.

В Минздраве это предложение не комментировали. Ранее Минздрав и Роспотребнадзор в целом выступали против возвращения курилок в аэропорты.

16 июля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о возврате курительных комнат в аэропорты. Поправки ко второму чтению принимают до 14 августа. Дума рассмотрит проект поправок во втором чтении осенью.

Курение в аэропортах запрещает закон об охране здоровья граждан от табачного дыма, вступивший в силу в 2013 году. После этого в Госдуму неоднократно вносили законопроекты о возврате курительных комнат в аэропорты, но ни один не был принят.

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