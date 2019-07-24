Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и поздравил его с 62-летием.

"Эмомали Рахмон тепло и по-братски поздравил президента дружественного Узбекистана с днем рождения, искренне пожелав ему доброго здоровья, успехов в деятельности и благополучия во всём, а в его лице народу Узбекистана — процветания, мира и стабильности", - сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Президент Таджикистана, с удовлетворением отметив факт последовательного развития стратегического партнёрства между двумя странами, особо подчеркнул значительный личный вклад Шавката Мирзиёева в успешное продвижение данного созидательного процесса, отмечается в сообщении.

В ходе беседы была выражена обоюдная готовность к целенаправленной работе по дальнейшему развитию таджикско-узбекских добрососедских отношений в русле коренных интересов двух народов, подчеркивает президентская пресс-служба.

Между тем, согласно сообщению пресс-службы президента Узбекистана, в ходе телефонного разговора были особо отмечены ключевая роль и активные усилия Шавката Мирзиёева в укреплении узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

В ходе разговора главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и региональной политики.

Подчеркнута важность наращивания объемов взаимной торговли и усиления кооперации в разных отраслях экономики, продолжения активных гуманитарных обменов, в том числе между приграничными регионами, отмечает пресс-служба лидера Узбекистана.

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