Правительство Великобритании возглавит депутат Палаты общин от Консервативной партии страны и бывший министр иностранных дел Борис Джонсон.

Это следует из результатов голосования за председателя Консервативной партии Великобритании. Формальное голосование за нового премьер-министра состоится в среду в Палате общин Великобритании, сообщает centralasian.org.

После оглашения результатов голосования за лидера партии Борис Джонсон поблагодарил действующую главу правительства Терезу Мэй за проделанную работу и усилия на этом посту.

"Мы проведём Брекзит и вновь поверим в себя! Мы объединим нашу страну!" – заявил Борис Джонсон после объявления результатов голосования.

За Джонсона проголосовали более 90 тысяч членов партии, его единственный соперник, действующий глава МИД Джереми Хант, заручился поддержкой более 40 тысяч проголосовавших. Право голоса имели все члены британской Консервативной партии.

Вопросы её членов заранее указывали на большой отрыв в поддержке между двумя кандидатами в пользу Бориса Джонсона. Политик выступает за выход Великобритании из Евросоюза 31 октября вне зависимости от того, удастся ли принять соглашение о Брекзите.

В конце мая об отставке объявила действующий премьер-министр Тереза Мэй. Она принесла извинения за то, что ей не удалось согласовать условия выхода Великобритании из Евросоюза. С этого времени продолжалась процедура избрания нового лидера Консервативной партии.

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