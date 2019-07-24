Столичная милиция по следам публикаций в социальных сетях наказала водителя, который занимается незаконным извозом пассажиров и допускает в отношении них хамство.

Правоохранительные органы выяснили, что водитель автомашины марки «Опель-Астра», госномер 6444 СР 01, 49-летний житель Душанбе Джамшед Сафаров, допускает сквернословие и нарушает правила дорожного-движения, сообщает пресс-центр УМВД республики по городу Душанбе

"Бомбила"-сквернослов был доставлен в столичную милицию и в отношении него был составлен соответствующий протокол об административном правонарушении.

Решением суда города Душанбе Сафаров был оштрафован на 540 сомони.

УМВД Таджикистана по городу Душанбе призывает жителей столицы и гостей города сообщать о хамстве водителей, занимающихся извозом пассажиров.

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