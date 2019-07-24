Планируется, что лидеры Таджикистана Эмомали Рахмон и Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в конце текущей недели проведут две встречи в Ифсаре и в Ворухе.
На первой встрече президентов, которая состоится в городе Исфара, президенты, руководители соответствующих структур двух государств рассмотрят вопросы ускорения демаркации и делимитации оставшихся участков таджикско-кыргызской госграницы, сообщил «АП» источник в администрации мэра Исафры.
Он не исключил, что на встречу президентов уже в джамоате Ворух будут приглашены активисты гражданского общества приграничных районов Таджикистана и Кыргызстана.
По словам источника, на сегодняшнее утро автомобильная дорога Ворух-Исфара остается заблокированной со стороны Кыргызстана.
Минувшая ночь в зоне конфликта прошла спокойно, отметили в исфаринской мэрии.
В Исфаре для организации встречи президентов двух государств находятся руководители Согдийской области, вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Салом алейкум, Таджикистан! Анонсы событий, день в истории, прогноз погоды на 24 июля 2019 года
Как 61-летний житель Таджикистана приобрел сверхспособность после аварии
Японец за восемь лет снял 20 тысяч видео с кошками. Ни одно из них так и не стало популярным
Жизнь без лайков. Таджикские звезды Инстаграм могут лишиться доходов?
Кыргызстан и Таджикистан начали совместное патрулирование на границе
Рамазон Рахимзода: Шарофиддин Гадоев сам вернулся и сам обратно уехал, возможно, вернется еще
Техника за миллионы: что подарил Китай Таджикистану
Министр МВД Таджикистана заявил, что раненый в Ворухе милиционер нуждается в срочной операции
В России может появиться «единый информационный ресурс» с данными о россиянах
"Мертвые души". Кто в Таджикистане получает пенсии умерших стариков?
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста