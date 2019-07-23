52-летний японец Кадзутака Ниияма каждый день заботится о бродячих кошках. Он их поит, кормит и развлекает. А еще Ниияма уже восемь лет записывает своих любимцев на видео и выкладывает на ютьюб. Он опубликовал почти 20 тысяч коротких роликов — несколько штук каждый день. Несмотря на упорство Нииямы, его видео никто не смотрит и не комментирует, пишет Медуза.

Тем не менее, на них обратил внимание журналист The Outline Джо Викс, заинтересовавшийся блогом заботливого японца.

Ролики о повседневной жизни кошек в среднем набирают 30-40 просмотров. Самый популярный из них достиг отметки в 23 тысячи просмотров. Как пишет Викс, видео Нииямы будто бы специально созданы для того, чтобы на них никто не кликнул. Японец даже не придумывает им названия! Ролики просто обозначены как DSCN7725, MVI 9069 или MAV 0018, — это имена файлов, присвоенные видеокамерой, на которую они были сняты.

На записях тоже ничего не происходит — в них нет истории или значимых событий. Животные просто наслаждаются жизнью.

Едят.

Бегут.

Лежат.

Игнорируют.

Популярности Нииямы не помог даже Reddit, куда в марте 2019-го выложили один из его роликов. Да, ютьюб-канал вырос до 2,7 тысячи подписчиков, но просмотры и активность в комментариях остались на прежнем уровне.

Журналист The Outline нашел японца в соцсетях. У Нииямы есть твиттер, инстаграм и два блога, куда он выкладывает еще больше кошек.

Журналист написал Ниияме на электронную почту, указанную в одном из этих блогов — и тот ответил. Выяснилось, что сейчас японец ухаживает за семью бродячими животными. Всего он помог примерно пятидесяти кошкам.

Ниияма начал снимать видео, потому что хотел понаблюдать за жизнью своих любимцев, вот и все. На вопрос, зачем он до сих пор это делает, японец ответил, что забота о кошках — это путь к собственному счастью.

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