Инстаграм объявил, что тестирует обновление приложения, где отменена функция публичной статистики лайков под публикациями. Лайки будут видны только авторам поста, а остальные пользователи и рекламодатели останутся в полном неведении, кто же теперь суперстар в Инстаграм.

Мы попытались разобраться, как изменится приложение, и как на это смотрят популярные таджикские инстаграмщики.

Убрав публичную информацию о лайках, разработчики приложения хотят добиться того, чтобы пользователи Инстаграм фокусировались на самих фотографиях и видео, которыми делятся в ленте, а не на том, сколько лайков они получают.

Если обновления будут внедрены, то работать приложение будет так: нажимать на сердечко понравившегося поста в ленте по-прежнему будет можно, но увидеть, кто еще это сделал - нет: эта информация будет доступна только владельцу аккаунта.

До Таджикистана пока тестируемая версия Инстаграм не дошла. Первыми опробовать новую версию приложения смогли жители семи стран: Канады, Италии, Бразилии, Ирландии, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Дойдут ли до нас когда-нибудь эти обновления и будут ли они внедрены на постоянной основе, не ясно. Инстаграм пока не рассказывает, будет ли этот эксперимент распространен по всему миру.

Но если дойдет, то как изменится жизнь таджикских звезд Инсты?

"Все усложнит"

Обновление Инстаграма - серьезный удар по инфлюенс-маркетингу, считает телеведущая, блогер и популярный пользователь Инстаграм Сабринаи Назри, у которой 354 тысячи подписчиков.

Сабринаи Назри

- Инстаграм – то приложение, в котором постоянно происходят какие-то обновления, причем, не всегда в лучшую сторону. Мне новая опция совершенно не по душе.

Я сама часто захожу на страницы к другим блогерам, просматриваю количество лайков и кто их ставит. И в мой аккаунт тоже заходят посмотреть активность, в том числе, рекламодатели, и им гораздо легче понять, насколько я для них потенциально интересна, когда они видят количество лайков под моими фото и количество просмотров под видео, сколько комментариев.

В этом случае рекламодателям даже не обязательно запрашивать у меня статистику, и так понятно, какая вовлеченность у моих постов. Так что, новая функция определенно все усложнит, - говорит инста дива.

"Лайки - это комплексы"

Таджикская инстаграмщица Шоира Пулатова не переживает за свою популярность. Наоборот, она только за, если обновление Инстаграм все же будет утверждено.

Шоира Пулатова

- Замечательная идея. Я давно замечаю, что погоня за лайками и количеством подписчиков негативно сказывается на подростках с еще не устоявшейся психикой. Они оценивают себя, свою состоятельность по лайкам, и если их немного, то у ребят зарождаются комплексы и другие психологические нарушения, появляется зависимость от лайков.

На самом деле лайки – это последнее, по чему стоит замерять свой успех.

Шоира, в свою очередь, считает, что успешность популярных блогеров и инстаграмщиков не упадет в случае, если исчезнет функция публичного просмотра количества лайков.

Соответственно, и количество рекламы на их страницах не снизится.

- У блогеров с большим количеством подписчиков жизнь никак не поменяется. Допустим, лайки больше не будут достоянием общественности, но они всегда могут предоставить рекламодателям статистику активности своей страницы: количество визитов на профиле и другие данные.

Эта информация более показательна, чем лайки, особенно в виду того, что последние очень часто накручиваются, так что не поймешь – реальные они или нет.

"Это будет не их история"

Того же мнения придерживается блогер, директор IT-компании «Шедевр» Мубориз Субхонов.

Мубориз Субхонов

- Лайки уже давно не показатель популярности страниц в Инстаграм. Иногда видишь под постом шесть тысяч лайков и всего два комментария. Ну, ясно же, что лайки ненастоящие. Поэтому о вовлеченности подписчиков можно судить по комбинации «лайки + комментарии», а для более профессионального анализа аккаунта для рекламодателя рекомендую проводить мониторинг также по сохранениям, репостам.

Так что если новая функция будет внедрена, те, кто добивался «популярности» за счет накрученных лайков, могут выдохнуть – это уже не их история.

Но Мубориз не верит в то, что Инстаграм воплотит в жизнь свой эксперимент.

- Разработчики приложения тестируют множество функций, но практически ничего из того, что может кардинально поменять формат Instagram, не внедряют.

Например, когда разработчики поменяли шапку профиля в приложении, блогеры всего мира выступили против, так что буквально за сутки инста вернула опцию старой шапки. Единственное, что было кардинально изменено за эти годы, стал вывод публикаций в ленте не по хронологии, а по интересам, который генерирует искусственный интеллект, - объясняет Субхонов.

Кстати, такие испытания в сети Инстаграм направлены отчасти для стабилизации психологического состояния аудитории, чтобы пользователи приложения больше проводили времени внутри него.

Ведь уже появилось расстройство психики - «синдром Инстаграма», когда даже богатые считают себя неудачниками, видя слишком идеальные картинки в Инсте с многотысячными лайками.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.