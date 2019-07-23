Тяжелораненый 22 июля в ходе конфликта в Ворухе таджикский милиционер нуждается в срочной операции, однако вывезти его из Воруха нет возможности: дорога закрыта. Кыргызы, заблокировавшие проезд по дороге Ворух-Исфара, не пропускают даже скорую помощь, сообщили "АП" в пресс-службе мэрии Исфары.

"Мы в курсе, что нашему сотруднику требуется операция, и мы сделаем все возможное на этом пути, чтобы ему помочь", - сообщил министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода сегодня, 23 июля, на пресс-конференции в Душанбе. 

Абдурасул Шомирсаидов - начальник следственного отдела УМВД по Согдийской области получил огнестрельные ранения 22 июля в ходе конфликта на границе с Кыргызстаном.

Его уже прооперировали в Ворухе, однако ему требуется сложная операция, которую возможно провести только в городе. 

Глава МВД РТ также прокомментировал вопрос о предстоящей встрече президентов Таджикистана и Кыргызстана, сообщив, что комиссия изучает этот вопрос.

«На данный момент там работает комиссия из числа руководящего состава аппаратов президентов Таджикистана и Кыргызстана, которая изучает этот вопрос. Делается все для обеспечения безопасности граждан двух стран», - заверил Рамазон Рахимзода журналистов.

Тем временем, источник «АП» в больнице джамоата Ворух города Исфара сообщил, что вчера туда были доставлены четыре человека с огнестрельными ранениями, полученными в ходе столкновения на границе. 

«Четырем пострадавшим уже проведены операции. Двое из них нуждаются в срочной операции в городской больнице, у одного из раненых пробито легкое. Но кыргызская сторона не пропускает даже карету скорую помощь, чтобы его доставит в городскую больницу», - сообщил источник. 
14:21 23 июля

Эксперт: ситуация на таджикско-кыргызской границе требует срочного «хирургического вмешательства»

22 июля в джамоате Ворух горда Исфара между гражданами Таджикистана и Кыргызстана произошло столкновение, в результате которого погиб один гражданин Таджикистана, а несколько получили ранения. Погибшим оказался учитель  математики средней школы №23 джамоата Ворух 52-летний Джалол Караев. 

Погранслужба Таджикистана заявила, что это очередная провокация в преддверии встречи президентов и обвинила жителей кыргызского Ак-сая в том, что они хотели установить столб «Ак-сай» на территории Таджикистана. А Погранслужба Кыргыстана сообщила, что причиной конфликта послужила установка таджикского флага на неописанной территории. 

Несмотря на конфликт, президенты двух сторон выразили готовность к встрече.  В правительстве Таджикистана  сообщили, что речи о переносе даты или отмене встречи президентов не идет.  Аппарат президента Кыргызстана сообщил, что уточняется время и место встречи глав двух государств на территории Таджикистана. 

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