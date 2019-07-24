АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 24 ИЮЛЯ

- В Душанбе перед журналистами отчитаются руководители Нацбанка, Высшего экономического суда, Комитета по телевидению и радиовещанию, Комитета по делам религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов, «ТВ Сафина», «Таджикфильма».

- Молодежная сборная Таджикистана (U-18) отправится в город Таиф для проведения двух товарищеских матчей против сверстников из Саудовской Аравии, которые состоятся 26 и 29 июля.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 ИЮЛЯ

2012 - В Хороге началась спецоперация по нейтрализации вооруженного формирования

2012 - Все виды связи (мобильная, телефонная и интернет), соединяющие регионы Таджикистана с Горно-Бадахшанской автономной областью отключены

2012 - Таджикистан закрыл все пропускные пункты на границе с Афганистаном в Горно-Бадахшанском направлении.

2013 - В Хороге прошло массовое шествие в память жертв событий 24 июля 2012 года.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 24 ИЮЛЯ

1944-2001 – Родился поэт Джамолиддин Каримзода.

1945-2005 – Родился философ Мохирхуча Султонзода.

1955 – Родился доктор политических наук Рахимчон Хасанов.

1957 – Родился астроном Носирчон Махмудов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 ИЮЛЯ

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 27-32 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 23-28 тепла, днем 40-45 тепла, в предгорьях ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 38-43 тепла, в горах ночью 14-19 тепла, днем 32-37 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 41-43 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 33-35 тепла.