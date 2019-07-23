Директор Агентства по социальному страхованию и пенсиям при правительстве Таджикистана Дилмурод Давлатзода обвинил некоторых родственников умерших пенсионеров в недобросовестности: они продолжают получать их пенсии даже после смерти. Он пообещал разобраться с ними.
«Присвоение пенсий умерших лиц является одной из злободневных проблем, и это очень тяжелый вопрос, - заявил он журналистам сегодня на пресс-конференции. - Я всего два месяца, как возглавляю Агентство, и уделяю повышенное внимание решению этой проблемы».
По его словам, пенсии умерших людей не приостанавливаются до тех пор, пока родные или близкие не представят справку о смерти, выданную органами ЗАГС.
«Близкие умершего пенсионера своевременно не приносят справки о смерти, в итоге начисление продолжается, а некоторые недобросовестные родственники продолжают ее получать», - сообщил Давлатзода.
Он сообщил, что сотрудники антикоррупционного ведомства проверили 20 подведомственных структур Агентства по социальному страхованию и пенсиям, и выявили 17 случаев присвоения пенсий умерших людей в размере более 13 тыс. сомони. Принимаются меры по возвращению этих средств в бюджет, подчеркнул Дилмурод Давлатзода.
Ранее президент страны Эмомали Рахмон на встрече с работниками финансовой, налоговой, таможенной и банковской сфер страны заявил о том, что, воспользовавшись бесконтрольностью и халатностью ответственных лиц, отдельные сотрудники Агентства по социальному страхованию и пенсиям в 211 случаях присвоили пенсии умерших лиц на сумму 360 тысяч сомони.
"Например, инвалид второй группы, пенсионер Лебедева Надежда умерла 1 ноября 2012 года, однако в течение 25 месяцев на расчётный счёт пенсионерки поступило свыше 20 тысяч сомони, которые были присвоены одним из работников «Амонатбанка» с использованием фальшивой банковской карточки", - привел тогла пример глава государства.
На сегодняшний день количество пенсионеров в Таджикистане составляет 699 тыс. 236 человек. Из них 418 тыс. 620 человек получает трудовую пенсию, 137 тыс. 099 – страховую, 143 тыс. 517 человек – социальную.
Средний размер пенсий по республике составляет 305 сомони.
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